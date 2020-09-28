DTS Play-Fi — это потоковое вещание звука высокого качества с идеальной синхронизацией сразу нескольких аудиосистем, телевизоров и саундбаров. Слушайте идеальный звук в любой комнате или зоне. Легко создавайте систему объемного звучания.
Выбор аудиоконтента зависит только от вас.
Домашние аудиосистемы — это просто
Слушайте музыку в любой комнате. Не отвлекайтесь от телевизора даже во время приготовления еды на кухне. Создайте конфигурацию с объемным звуком. Подключение DTS Play-Fi и приложение Philips Sound, работающее на основе технологии DTS Play-Fi, помогут свободно творить, используя домашнюю сеть Wi-Fi.
Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.
Подключайте телевизор Philips к динамикам. Подключайте динамики друг к другу. Звуки телевизора можно воспроизводить даже через проводные наушники, подключенные к мобильному устройству.
Потоковое вещание ТВ
Потоковая передача музыки
Потоковое вещание звука ТВ через наушники
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.