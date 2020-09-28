

Слушайте музыку в любой комнате. Не отвлекайтесь от телевизора даже во время приготовления еды на кухне. Создайте конфигурацию с объемным звуком. Подключение DTS Play-Fi и приложение Philips Sound, работающее на основе технологии DTS Play-Fi, помогут свободно творить, используя домашнюю сеть Wi-Fi.