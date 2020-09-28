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Performance Series & Play-Fi Sound

Телевизоры и аудио устройства Philips c  Play-Fi 

От мультирум-системы до объемного звука 

Откройте для себя DTS Play-Fi®
Что такое Play-Fi

Что такое DTS Play-Fi?


DTS Play-Fi — это потоковое вещание звука высокого качества с идеальной синхронизацией сразу нескольких аудиосистем, телевизоров и саундбаров. Слушайте идеальный звук в любой комнате или зоне. Легко создавайте систему объемного звучания.

Выбор аудиоконтента зависит только от вас. 

Беспроводные Philips TV & Sound для дома
Play-Fi

Домашние аудиосистемы — это просто


Слушайте музыку в любой комнате. Не отвлекайтесь от телевизора даже во время приготовления еды на кухне. Создайте конфигурацию с объемным звуком. Подключение DTS Play-Fi и приложение Philips Sound, работающее на основе технологии DTS Play-Fi, помогут свободно творить, используя домашнюю сеть Wi-Fi.

Download Play-Fi for Android
Download Play-Fi for iOS

Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

 

Подключайте телевизор Philips к динамикам. Подключайте динамики друг к другу. Звуки телевизора можно воспроизводить даже через проводные наушники, подключенные к мобильному устройству. 

Звук ТВ через саундбары и аудиосистемы

Потоковое вещание ТВ  

Потоковая передача музыки на ТВ

Потоковая передача музыки 

Звук ТВ через наушники

Потоковое вещание звука ТВ через наушники 

Наши лучшие продукты для беспроводной домашней аудиосистемы 

Идеальная звуковая сцена у вас дома 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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