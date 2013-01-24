Телевизор, который выходит за рамки экрана
- 4K LED. Яркое изображение HDR. Плавное воспроизведение движения
- 3-сторонняя подсветка Ambilight
- Google Ассистент. Совместимо с Alexa*
- Play-Fi. Удобная и качественная мультирум-аудиосистема
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Телевизор, который выходит за рамки экрана
Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.
Простой доступ к Netflix, Disney+* и YouTube — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight.
Смотрите любимый контент так, как нравится именно вам. Выбирайте из более чем 500 000 фильмов и телешоу, слушайте музыку, играйте и транслируйте контент с мобильного устройства на телевизор. Легко добавляйте часто используемые приложения на домашний экран Philips Android TV.
Всё, что может понравиться киноману: от сериалов AMEDIATEKA и START до эксклюзивных премьер от Okko Studios и коллекции фильмов в 4K
Пусть ваш телевизор Philips станет центром беспроводной мультирум-аудиосистемы. Подключайтесь к совместимым акустическим системам в любой комнате.
Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.*
* Сервис Disney+ доступен на всех телевизорах Philips с Android TV. Сервис Disney+ недоступен на телевизорах Philips с Saphi Smart TV. Требуется подписка. Условия предоставления на https://www.disneyplus.com © 2020 Дисней и аффилированные компании.
* Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах; английский (Великобритания), немецкий (Германия) и французский (Франция) поддерживаются изначально. Список поддерживаемых языков/стран будет расширяться. Для получения актуального списка поддерживаемых языков/стран обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.
* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний.
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