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Philips Smart TV

Телевизоры Philips Smart TV

Подключайтесь. Смотрите. Наслаждайтесь.

Подробнее о телевизорах Philips Smart TV

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    Телевизор Philips The One серии Performance

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    58PUS8505/60


    Телевизор, который выходит за рамки экрана

    • 4K LED. Яркое изображение HDR. Плавное воспроизведение движения
    • 3-сторонняя подсветка Ambilight
    • Google Ассистент. Совместимо с Alexa*
    • Play-Fi. Удобная и качественная мультирум-аудиосистема

     
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    Что такое Smart TV

    Что такое Smart TV?

     

    Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.
    Особенности телевизоров Philips Smart TV

    Телевизоры Philips Smart TV

     

    Простой доступ к Netflix, Disney+* и YouTube — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight.
    Philips Android TV

    Ваш Philips Android TV

     

    Смотрите любимый контент так, как нравится именно вам. Выбирайте из более чем 500 000 фильмов и телешоу, слушайте музыку, играйте и транслируйте контент с мобильного устройства на телевизор. Легко добавляйте часто используемые приложения на домашний экран Philips Android TV.
    Philips Android TV

    Мир безграничного контента


    Любые контент-платформы. Всегда идеальное качество изображения. Ваш телевизор Philips Smart TV может показывать контент в любых форматах HDR и в интеллектуальном режиме повышает качество материалов низкого разрешения, чтобы они выглядели лучше. 
    Netflix
    Youtube
    Disney+
    Ivi
    Okko
    Netflix
    Youtube
    Disney+
    Ivi
    Okko
    Smart TV с Netflix

    Netflix


    Телешоу и фильмы, о которых все говорят. Специальная кнопка Netflix на пульте поможет погрузиться в особый мир. 
    Smart TV с YouTube

    Youtube


    Узнайте, что смотрит мир, и смотрите это в более высоком качестве на своем Philips Android TV.
    Smart TV с Disney+

    Disney+


    Погрузитесь в легендарный и эксклюзивный контент от Disney, Pixar, Marvel, франшизы "Звездных войн" и даже National Geographic на телевизорах Philips с Android TV.*
    Smart TV с Ivi

    Ivi


    Получите доступ к огромной библиотеке контента онлайн-кинотеатра ivi. Смотрите бесплатно, по подписке или покупайте каждый фильм по отдельности, собирая свою собственную коллекцию.
    Smart TV с Okko

    Okko                    

     

    Всё, что может понравиться киноману: от сериалов AMEDIATEKA и START до эксклюзивных премьер от Okko Studios и коллекции фильмов в 4K

    Подключите и наслаждайтесь

    От голосовых ассистентов до мультирум-системы 
    Play-Fi
    DTS Play-Fi
    Philips Smart TV with DTS Play-fi

    Play-Fi

     

    Пусть ваш телевизор Philips станет центром беспроводной мультирум-аудиосистемы. Подключайтесь к совместимым акустическим системам в любой комнате. 
    Philips Smart TV с Play-Fi
    Узнать больше о Play-Fi
    Голосовой ассистент
    Голосовой ассистент
    Телевизор Philips Smart TV с голосовым управлением: Окей, Google и Amazon Alexa

    Голосовое управление

     

    Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.*
    Philips Smart TV с Google Ассистентом
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Chromecast
    Chromecast
    Philips Smart TV с Chromecast

    Встроенный Chromecast™


    Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV.
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    * Сервис Disney+ доступен на всех телевизорах Philips с Android TV. Сервис Disney+ недоступен на телевизорах Philips с Saphi Smart TV. Требуется подписка. Условия предоставления на https://www.disneyplus.com © 2020 Дисней и аффилированные компании.

    * Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах; английский (Великобритания), немецкий (Германия) и французский (Франция) поддерживаются изначально. Список поддерживаемых языков/стран будет расширяться. Для получения актуального списка поддерживаемых языков/стран обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.

    * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний.

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    Ambilight

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