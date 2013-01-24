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Блендеры

    Блендеры Philips

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    Philips Avance

    Высокоскоростной блендер Philips


    c 3D технологией однородного смешивания ProBlend 6      

     

    HR3655/00

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    Высокая мощность 1400 Вт и скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту

    2 стакана On the Go

    Запрограммированные режимы для смузи и колки льда, импульсный режим

    Быстрое и качественное измельчение

     

    Высокая мощность 1400 Вт позволяет блендеру Philips за секунды измельчить и смешать как мягкие, так и твердые ингредиенты (орехи, лед и т.п.)

     

    Стеклянный кувшин 2 л подходит для горячих и холодных ингредиентов.

     

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    3D технология ProBlend 6 

     

    Особая форма кувшина в сочетании со специальным расположением ножей позволяют достигать однородного смешивания и измельчения без комочков.

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    2 стакана On the Go в комплекте 

     

    Экономьте время и делайте смузи прямо в стакане On the Go и берите с собой на работу, прогулку, тренировку!

    Теперь смузи удобно брать с собой!

     

     

    3 простых шага
    Option 1
    Положите ингредиенты в стакан в комплекте блендера Philips и установите на стакан ножевой блок
    Option 2
    Установите стакан на блендер и сделайте смузи прямо в этом стакане
    Option 3
    Снимите стакан со смузи с блендера, отсоедините ножевой блок, закрутите крышку и возьмите с собой!

    Отзывы

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    Мощность

    • 1400 ВТ
    • 1400 ВТ
    • 1000 ВТ
    • 1000 ВТ

    Количество скоростей/режимов
    • вакуумный режим
    • плавная регулировка
    • импульсный режим для дробления
    • режим колки льда
    • режим для смузи
    • плавная регулировка
    • импульсный режим для дробления
    • режим колки льда
    • режим для смузи
    • плавная регулировка
    • Технология ProBlend Crush
    • 6-конечный лепестковый нож для нежной текстуры
    • плавная регулировка
    • Технология ProBlend Crush
    • 6-конечный лепестковый нож для нежной текстуры

    Температура ингредиентов
    • измельчение даже горячих и замороженных ингредиентов
    • измельчение даже горячих и замороженных ингредиентов
    • измельчение даже горячих и замороженных ингредиентов
    • измельчение даже горячих и замороженных ингредиентов

    Количество порций
    • кувшин 2 л
    • кувшин 2 л
    • кувшин 2 л
    • кувшин 2 л

    Комплектация
    • -
    • 2 стакана 0,6 литра
    • 1 стакан 0,6 литра
    • -

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