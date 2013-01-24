HR3655/00
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HR3655/00
Высокая мощность 1400 Вт и скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту
2 стакана On the Go
Запрограммированные режимы для смузи и колки льда, импульсный режим
Высокая мощность 1400 Вт позволяет блендеру Philips за секунды измельчить и смешать как мягкие, так и твердые ингредиенты (орехи, лед и т.п.)
Стеклянный кувшин 2 л подходит для горячих и холодных ингредиентов.
Особая форма кувшина в сочетании со специальным расположением ножей позволяют достигать однородного смешивания и измельчения без комочков.
Экономьте время и делайте смузи прямо в стакане On the Go и берите с собой на работу, прогулку, тренировку!
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Avance Collection
Стационарный блендер
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Мощность
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HR2605/80
HR2105/00
HR2602/00
HR2052/00