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  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее

    Серия 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

    HR3573/90

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

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    Серия 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

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    Идеальный результат вдвое быстрее

    Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

    • Технология ProBlend Crush
    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

    Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт для балансировки мощности и идеальных результатов смешивания. Создан для максимальной производительности технологии ProBlend Crush.

    Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

    Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффеткивным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Инновационный стеклянный кувшин с ребрами обеспечит оптимальное перемешивание ингредиентов для лучших результатов смешивания.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Нескользящий регулятор скорости

    Нескользящий регулятор скорости

    Регулятор имеет нескользящую поверхность, чтобы вы могли легко управлять скоростью работы блендера. От аккуратного смешивания мягких фруктов до интенсивного смешивания твердых фруктов и овощей — с ручным управлением все зависит от вас.

    Дорожная бутылка со шкалой объема

    Дорожная бутылка со шкалой объема

    Наслаждайтесь полезными смузи даже в поездках с дорожной бутылкой

    Импульсный режим для достижения однородной консистенции

    Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Да
      Функции
      измельчение
      Тип продукта
      Блендер
      Количество порций
      6
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      0,85 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Технология
      Технология ProBlend Crush
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Стекло
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      21 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Да
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 86 дБ(А)
      Гарантия
      2 года
      Функция самоочистки
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Дорожный стакан
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Да
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      18,1
      Ширина изделия
      16,8
      Высота изделия
      41,3
      Вес продукта
      3,78
      Длина упаковки
      19,2
      Ширина упаковки
      27,6
      Высота упаковки
      42,4
      Вес в упаковке
      4,77

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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