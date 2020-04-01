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Series 5000

Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

HR3573/90
Общая оценка / 5
  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее
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    Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

    HR3573/90
    Общая оценка / 5

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Блендер ProBlend, 800 Вт, стеклянный кувшин 2 л

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный результат вдвое быстрее

      Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

      • Технология ProBlend Crush
      2 года гарантии во всех странах

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

      Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

      Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

      Технология ProBlend Crush и 6-конечный нож для качественного смешивания

      Технология ProBlend Crush и 6-конечный нож для качественного смешивания

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты

      Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

      Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

      В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

      Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

      Новый большой стеклянный кувшин с внутренними ребрами

      Этот инновационный стеклянный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок упрощает процедуру его очистки. Все съемные части также можно мыть в посудомоечной машине.

      Простое управление с регулятором скорости

      Простое управление с регулятором скорости

      Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

      Дорожная бутылка с отметками

      Дорожная бутылка с отметками

      Пейте полезные смузи, даже если вы все время в движении, из дорожной бутылки

      Импульсный режим для достижения однородной консистенции

      Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Дорожный стакан

      • Технические характеристики

        Мощность
        1000  Вт
        Емкость
        2  л
        Рабочая емкость кувшина
        1,5  л

      • Дизайн

        цвет
        Металлик

      • Общие характеристики

        Тип крышки
        Съемная
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости
        Blade
        6-конечный нож
        Интерфейс выбора скорости
        Поворотный переключатель

      • Обработка

        Материал основного корпуса
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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