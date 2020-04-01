HR3573/90
Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.Узнать обо всех преимуществах
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На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт для балансировки мощности и идеальных результатов смешивания. Создан для максимальной производительности технологии ProBlend Crush.
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффеткивным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом
Инновационный стеклянный кувшин с ребрами обеспечит оптимальное перемешивание ингредиентов для лучших результатов смешивания.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.
Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Регулятор имеет нескользящую поверхность, чтобы вы могли легко управлять скоростью работы блендера. От аккуратного смешивания мягких фруктов до интенсивного смешивания твердых фруктов и овощей — с ручным управлением все зависит от вас.
Наслаждайтесь полезными смузи даже в поездках с дорожной бутылкой
Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и габариты
Срок службы
Страна происхождения
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