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Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Воспользуйтесь блендером и захватите их с собой — смузи еще долго будут свежими и вкусными, будто бы вы только что их сделали, благодаря мощной технологии вакуумного блендера Philips. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Воспользуйтесь блендером и захватите их с собой — смузи еще долго будут свежими и вкусными, будто бы вы только что их сделали, благодаря мощной технологии вакуумного блендера Philips. Узнать обо всех преимуществах
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Воспользуйтесь блендером и захватите их с собой — смузи еще долго будут свежими и вкусными, будто бы вы только что их сделали, благодаря мощной технологии вакуумного блендера Philips. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Воспользуйтесь блендером и захватите их с собой — смузи еще долго будут свежими и вкусными, будто бы вы только что их сделали, благодаря мощной технологии вакуумного блендера Philips. Узнать обо всех преимуществах
Выберите одну из трех программ: приготовление смузи, измельчение льда или импульсный режим. Сделайте любой смузи на свой вкус.
Кувшин из тритана сополиэстера легче стеклянного, он не удерживает запахи и на его стенках не остается пятен. Идеально для смешивания ваших любимых смузи.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут стать менее острыми.
Выбор программы одним нажатием, в том числе для вакуумного смешивания, вакуумного измельчения льда и приготовления смузи
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Благодаря вакуумной технологии в кувшине образуется низкокислородная среда. В результате смузи обладает более однородной текстурой, в нем меньше пузырьков и меньше пены и он дольше остается свежим.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка