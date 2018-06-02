Смузи остается свежим весь день*

Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Воспользуйтесь блендером и захватите их с собой — смузи еще долго будут свежими и вкусными, будто бы вы только что их сделали, благодаря мощной технологии вакуумного блендера Philips.