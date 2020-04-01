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  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее

    Серия 5000 Блендер

    HR3571/90

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

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    Серия 5000 Блендер

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    Идеальный результат вдвое быстрее

    Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

    • Технология ProBlend Crush
    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

    Высокоскоростной блендер с мощным мотором в 1000 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 1000 Вт для балансировки мощности и идеальных результатов смешивания. Создан для максимальной производительности технологии ProBlend Crush.

    Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

    Технология ProBlend Crush с 6-конечным ножом для простого смешивания

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 6-конечный нож в сочетании с энергоэффеткивным мотором 1000 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    Максимальная емкость 2 л, рабочий объем кувшина 1,5 л

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Большой инновационный стеклянный кувшин с ребрами

    Инновационный стеклянный кувшин с ребрами обеспечит оптимальное перемешивание ингредиентов для лучших результатов смешивания.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Нескользящий регулятор скорости

    Нескользящий регулятор скорости

    Регулятор имеет нескользящую поверхность, чтобы вы могли легко управлять скоростью работы блендера. От аккуратного смешивания мягких фруктов до интенсивного смешивания твердых фруктов и овощей — с ручным управлением все зависит от вас.

    Импульсный режим для достижения однородной консистенции

    Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      Кувшин

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Емкость
      2  l
      Рабочая емкость кувшина
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик

    • Общие характеристики

      Тип крышки
      Съемная
      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Импульсный
      • Различные режимы скорости
      Нож
      6-конечный нож
      Интерфейс выбора скорости
      Поворотный переключатель

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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