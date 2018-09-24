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По мере роста ребенка вы следите, чтобы он использовал пустышку в соответствии с потребностями и уровнем развития. Например, если ребенок встревожен, ему требуется ваше внимание: он будет шевелить губками и произносить звуки. В других состояниях, например когда малыш утомлен или расстроен, он не настроен на общение, поэтому вы можете дать ему пустышку. Когда малыш учится ходить, пустышка нужна ему только в определенное время дня, например во время тихого часа или перед сном. Вы хорошо знаете своего ребенка и поймете, когда настанет подходящий момент, чтобы сократить время использования пустышки или вовсе отказаться от нее. Чтобы облегчить этот процесс, я расскажу о методах отлучения ребенка от пустышки и поделюсь полезными советами, чтобы помочь вам и малышу совершить этот переход.
Нет ничего удивительного в том, что вы хотите успокоить малыша, когда он взволнован или расстроен – так проявляется родительский инстинкт.
По мере роста ребенка вы следите, чтобы он использовал пустышку в соответствии с потребностями и уровнем развития. Например, если ребенок встревожен, ему требуется ваше внимание: он будет шевелить губками и произносить звуки. В других состояниях, например когда малыш утомлен или расстроен, он не настроен на общение, поэтому вы можете дать ему пустышку.
Когда малыш учится ходить, пустышка нужна ему только в определенное время дня, например во время тихого часа или перед сном. Вы хорошо знаете своего ребенка и поймете, когда настанет подходящий момент, чтобы сократить время использования пустышки или вовсе отказаться от нее.
Чтобы облегчить этот процесс, я расскажу о методах отлучения ребенка от пустышки и поделюсь полезными советами, чтобы помочь вам и малышу совершить этот переход.
Положитесь на воображение и фантазию ребенка:
расскажите ему волшебную сказку перед сном.
Положитесь на воображение и фантазию ребенка:
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