S7783/59
Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.Узнать обо всех преимуществах
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Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %* и минимизируя раздражение кожи.
Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение** для создания идеального образа.
Технология распознавания движений анализирует вашу технику бритья и подсказывает как бриться более эффективно. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений***.
Выполните сопряжение электробритвы Philips с приложением GroomTribe и совершенствуйте свое бритье. Отслеживайте прогресс и настраивайте параметры бритья для легкого и быстрого создания желаемого образа.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.
Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.
В 10 раз эффективнее очистки обычной водой**** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.
Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
Благодаря 5 установкам длины насадка-стайлер позволяет создавать любые образы — от идеальной щетины до короткой, ухоженной бороды. Она также подходит для подравнивания длинной щетины перед бритьем.
Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
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