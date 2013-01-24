Система лезвий

Gentle Precision

Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже NanoTech Dual Precision

Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость V-Track Precision

Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже Multi Precision

Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица

Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья

Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи Деликатный, повседневный и быстрый Деликатный, повседневный и быстрый Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья

Сухое и влажное Сухое и влажное Сухое и влажное Сухое и влажное

Функции управления

Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени Дисплей Дисплей Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки

50 мин/1 час 60 мин/3 часа 60 мин/1 час 50 мин/1 час

В комплекте