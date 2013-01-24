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Бритвы ДЛЯ ЛИЦА

Philips № 1 в мире по продажам
электрических бритв*

Серия 6000
Больше комфорта
Меньше раздражения кожи    

Бритва Philips S9000 Prestige

Превосходная гладкость

Серия 9000 Prestige
Серия 9000 
Prestige
Бритва Philips Series 7000

Чувствительная
кожа 

Серия 7000
Серия 7000
Бритва Philips Series 5000

Минимальное

раздражение  

Серия 6000
Серия 6000
Бритва Philips Series 5000

Безопасное и

быстрое бритьё

Серия 5000
Серия 5000

Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*

 Серия 6000
Больше комфорта
Меньше раздражения кожи

83% мужчин подтвердили снижение раздражения кожи при использовании бритвы Philips серии 6000*

Электробритва для сухого и влажного бритья серии 6000 (модель S6640/44)

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Бритва Philips серии 6000, S6640/44
Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи.
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Покрытие для гладкого скольжения
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Лезвия MultiPrecision
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Головки MultiFlex
* Проверено на однодневной щетине, участников: 100, CTL, Германия, 2018 г.
Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи.
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Покрытие для гладкого скольжения
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Лезвия MultiPrecision
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Головки MultiFlex
Бритва Philips серии 6000, снижающее трение покрытие

Покрытие для минимального раздражения кожи


Покрытие для гладкого скольжения

Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.
Бритва Philips серии 6000, система лезвий MultiPrecision

Быстрое и гладкое бритье


Лезвия MultiPrecision

Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.
Бритва Philips серии 6000, головки MultiFlex

Гладкое скольжение по коже


Головки MultiFlex

Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.
Бритва Philips серии 6000, Aquatec для сухого и влажного бритья

Сухое и влажное бритье


Технология Aquatec

Технология делает бритву полностью герметичной и водонепроницаемой, позволяя использовать бритву для влажного бритья с пеной даже в душе. Комфотное сухое или освежающее влажное бритье – выбирать вам.

Мнение других пользователей

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Все о новой бритве S6000

Бритва Philips серии 6000, миниатюра видео

Что входит в комплект бритвы?

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В комплект бритвы Philips S6000 (модель S6640/44) входит насадка-стайлер для бороды и жесткий чехол
В комплект бритвы Philips S6000 (модель S6640/44) входит насадка-стайлер для бороды и жесткий чехол
Бритва Philips серии 6000, логотип номер 1

Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*


*Источник: Euromonitor International Limited.

Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.
Бритва Philips серии 6000, логотип продукта Green
Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO2. Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.
Бритва Philips серии 6000,, премия Design Award 2018
Одна из самых известных и престижных наград в мире, iF DESIGN AWARD — отличительный знак первоклассного дизайна. В мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 конкурсантов из 70 стран мира.

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
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S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
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S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
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S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
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Система лезвий

  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Щеточка для чистки
  • Система самоочистки SmartClean Plus

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
Сравнить функции
S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции

Система лезвий

  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 50 мин/1 час
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Щеточка для чистки
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Система самоочистки SmartClean Plus

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