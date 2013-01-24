Серия 9000 Prestige
Ключевые слова для поиска
Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*
*Источник: Euromonitor International Limited.
Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.
|
Серия 9000 Prestige
SP9862/14
Для максимально чистого и комфортного бритья
|
Серия 9000
S9711/31
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 7000
S7910/16
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 5000
S5572/10
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
|
|
|
|
Система лезвий
|
|
|
|
|
Повторение контуров лица
|
|
|
|
|
Режимы бритья
|
|
|
|
|
Тип бритья
|
|
|
|
|
Функции управления
|
|
|
|
|
Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
|
|
|
|
|
В комплекте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серия 7000
S7910/16
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 9000 Prestige
SP9862/14
Для максимально чистого и комфортного бритья
|
Серия 9000
S9711/31
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 5000
S5572/10
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
|
|
|
|
Система лезвий
|
|
|
|
|
Повторение контуров лица
|
|
|
|
|
Режимы бритья
|
|
|
|
|
Тип бритья
|
|
|
|
|
Функции управления
|
|
|
|
|
Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
|
|
|
|
|
В комплекте
|
|
|
|
|
|
|
|