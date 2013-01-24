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Бритвы ДЛЯ ЛИЦА

Philips № 1 в мире по продажам
электрических бритв*

Серия 7000
Индивидуальное бритье
для уникальной кожи

Бритва Philips S9000 Prestige

Превосходная гладкость

Серия 9000 Prestige
Серия 9000 Prestige 
Бритва Philips Series 7000

Чувствительная
кожа

Серия 7000
Серия 7000
Бритва Philips Series 5000

Минимальное

раздражение

Серия 6000
Серия 6000
Бритва Philips Series 5000

Безопасное и

быстрое бритьё

Серия 5000
Серия 5000

Philips № 1 в мире по продажам
электрических бритв*

Серия 7000
Индивидуальное бритье
для уникальной кожи  

Наша лучшая бритва для чувствительной кожи

Электробритва для сухого и влажного бритья серии 7000

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Бритва Philips серии 7000, S7960/17
Бритвы Philips Series 7000 созданы для максимально гладкого бритья чувствительной кожи. Разработанные совместно с дерматологами бритвы обладают функцией настройки индивидуального плана бритья: персонализированные советы помогут избавиться от различных проблем с кожей. Ведь каждая кожа уникальна.
Кольца SkinGlide
Лезвия GentlePrecision
Система BeardAdapt
Бритвы Philips Series 7000 созданы для максимально гладкого бритья чувствительной кожи. Разработанные совместно с дерматологами бритвы обладают функцией настройки индивидуального плана бритья: персонализированные советы помогут избавиться от различных проблем с кожей. Ведь каждая кожа уникальна.
Кольца SkinGlide
Лезвия GentlePrecision
Система BeardAdapt
Бритва Philips серии 7000, кольца SkinGlide

Разработано для комфорта кожи


Кольца SkinGlide 

Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.
Бритва Philips серии 7000, лезвия GentlePrecision

Чистое и гладкое бритье


Лезвия GentlePrecision

Гладкое бритье чувствительной кожи обеспечивается благодаря высокоточным закаленным лезвиям. Края лезвий имеют специальную форму для максимально точного сбривания волосков без выдергивания даже при бритье 3-х дневной щетины.
Бритва Philips серии 7000, датчик BeardAdapt

Персонализация бритья


Система BeardAdapt

Эффективное бритье даже густых участков. Бритва определяет густоту щетины и автоматически изменяет параметр мощности.
Бритва Philips серии 7000, датчик BeardAdapt

Следуйте индивидуальным рекомендациям по бритью для устранения проблем с кожей

Подключите бритву к приложению

Получите индивидуальные советы

Выберите идеальную для вашего типа кожи скорость

Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волоски. Разработанный совместно с дерматологами, индивидуальный план позволит вам получать советы по бритью посредством приложения GroomTribe. Во время каждого сеанса приложение отслеживает ваш прогресс и выставляет параметры бритья, которые обеспечат максимальный комфорт кожи.
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Проверьте совместимость смартфона и посмотрите список языков приложения на philips.com/s7000-support

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Все о новой бритве S7000

Бритва Philips серии 7000, миниатюра видео

Что входит в комплект бритвы?

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В комплект бритвы Philips S7000 (модель S7910/16) входит встроенный триммер SmartClick и жесткий чехол 
В комплект бритвы Philips S7000 (модель S7910/16) входит встроенный триммер SmartClick и жесткий чехол 
Бритва Philips серии 6000, логотип номер 1
Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*

*Источник: Euromonitor International Limited.

Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.
Бритва Philips серии 6000, логотип продукта Green
Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO2. Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.
philips shaver series
Одна из самых известных и престижных наград в мире, iF DESIGN AWARD — отличительный знак первоклассного дизайна. В мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 конкурсантов из 70 стран мира.

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
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S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
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S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции

Система лезвий

  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Щеточка для чистки
  • Система самоочистки SmartClean Plus

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
Сравнить функции
S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции

Система лезвий

  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 50 мин/1 час
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Щеточка для чистки
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Система самоочистки SmartClean Plus

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