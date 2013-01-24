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1
Бритвы ДЛЯ ЛИЦА

Philips № 1 в мире по продажам
электрических бритв*

Серия 5000
Бритье без порезов и раздражения

Бритва Philips S9000 Prestige

Превосходная гладкость

Серия 9000 Prestige
Серия 9000
Prestige
Бритва Philips Series 7000

Чувствительная
кожа 

Серия 7000
Серия 7000
Бритва Philips Series 5000

Минимальное

раздражение  

Серия 6000
Серия 6000
Бритва Philips Series 5000

Безопасное и

быстрое бритьё

Серия 5000
Серия 5000


 

Philips № 1 в мире по продажам
электрических бритв*

Серия 5000
Влажное бритье без 
порезов и раздражений



Электробритва Philips S5572/10 серии 5000

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Значок: система лезвий MultiPrecision
Система лезвий MultiPrecision
Значок: бритвенные головки, движущиеся в 5 направлениях
Бритвенные головки Flex, движущиеся в 5 направлениях
Дополнительный значок: Aquatec для сухого и влажного бритья
Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
Бритва серии 5000 обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
S5530/06

Электробритва Philips S5572/10 серии 5000

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Значок: система лезвий MultiPrecision
Система лезвий MultiPrecision
Значок: бритвенные головки, движущиеся в 5 направлениях
Бритвенные головки Flex, движущиеся в 5 направлениях
Дополнительный значок: Aquatec для сухого и влажного бритья
Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
S5420/06
Бритва серии 5000 обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Система лезвий MultiPrecision
Значок: система лезвий MultiPrecision

Бритва для безопасного и гладкого бритья


Система лезвий MultiPrecision

Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает все волоски и щетину.
Головки DynamicFlex, движущиеся в 5 направлениях
Значок: головки DynamicFlex, движущиеся в 5 направлениях

Максимальная гибкость для гладкого бритья


Головки Flex, движущиеся в 5 направлениях

Гибкие головки двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.
Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
Значок: Aquatec для сухого и влажного бритья

Сухое и влажное бритье


Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

Быстрое сухое бритье или более комфортное влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.

Что входит в комплект бритвы?

hotspot
В комплект бритвы Philips S5572/10 входит система самоочистки SmartClean Plus
№ 1
Philips — ведущий в мире производитель электрических бритв*

*Источник: Euromonitor International Limited.
Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года
Логотип green
Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO2. Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.
Награда iF Design Award 2016
Одна из самых известных и престижных наград в мире, iF DESIGN AWARD — отличительный знак первоклассного дизайна. В мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 конкурсантов из 70 стран мира.

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
Сравнить функции
S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
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S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
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S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции

Система лезвий

  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Щеточка для чистки
  • Система самоочистки SmartClean Plus

Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!

S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Для максимально чистого и комфортного бритья
Сравнить функции
S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции
S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Электробритва для сухого и влажного бритья
Сравнить функции

Система лезвий

  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу
  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже

Повторение контуров лица
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях

Режимы бритья
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 50 мин/1 час
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Щеточка для чистки

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