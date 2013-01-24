Серия 9000 Prestige
Ключевые слова для поиска
Безопасное и
быстрое бритьё
Быстрое сухое бритье или более комфортное влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.
|
Серия 9000 Prestige
SP9862/14
Для максимально чистого и комфортного бритья
|
Серия 9000
S9711/31
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 7000
S7910/16
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 5000
S5572/10
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
|
|
|
|
Система лезвий
|
|
|
|
|
Повторение контуров лица
|
|
|
|
|
Режимы бритья
|
|
|
|
|
Тип бритья
|
|
|
|
|
Функции управления
|
|
|
|
|
Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
|
|
|
|
|
В комплекте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серия 5000
S5572/10
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 9000 Prestige
SP9862/14
Для максимально чистого и комфортного бритья
|
Серия 9000
S9711/31
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
Серия 7000
S7910/16
Электробритва для сухого и влажного бритья
|
|
|
|
|
Система лезвий
|
|
|
|
|
Повторение контуров лица
|
|
|
|
|
Режимы бритья
|
|
|
|
|
Тип бритья
|
|
|
|
|
Функции управления
|
|
|
|
|
Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
|
|
|
|
|
В комплекте
|
|
|
|
|
|
|
|