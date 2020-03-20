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Philips Avent

Адаптер питания для молокоотсоса

CP0049
Avent
Avent
  • Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети
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    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    CP0049

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Для подключения молокоотсоса к сети

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      • Белый
      • Двойной электрический молокоотсос Comfort
      • Одинарный электрический
      • Одинарный электрический (Европа)

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF396
        • SCF395
        • SCF391

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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