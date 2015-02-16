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  • Пульт дистанционного управления для SmartPro Compact Пульт дистанционного управления для SmartPro Compact Пульт дистанционного управления для SmartPro Compact

    Пульт ДУ

    CP0118/01

    Пульт дистанционного управления для SmartPro Compact

    Устройство SmartPro Compact поставляется с пультом ДУ, который позволяет управлять роботом-пылесосом с некоторого расстояния и активировать различные функции. Совместимо с продуктом типа FC8710.

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    Пульт ДУ

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    Пульт дистанционного управления для SmartPro Compact

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    • FC8710

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      SmartPro Compact
      • FC8710
      • FC8774
      • FC8776
      • FC8972
    Badge-D2C

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