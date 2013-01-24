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SmartPro Compact

Робот-пылесос

FC8776/01
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Общая оценка / 5
  • Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка
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    SmartPro Compact Робот-пылесос

    FC8776/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который в два раза быстрее выполняет за вас уборку благодаря более широкой насадке TriActive XL. Система Smart Detection выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartPro Compact Робот-пылесос

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который в два раза быстрее выполняет за вас уборку благодаря более широкой насадке TriActive XL. Система Smart Detection выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, умная уборка

      Тщательная очистка — теперь в 2 раза быстрее*

      • Насадка TriActive XL
      • Тонкий корпус 6 см
      • Система с 4 колесами
      • Время работы 120 минут
      Более широкая насадка TriActive XL

      Более широкая насадка TriActive XL

      Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка в два раза увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль.

      Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

      Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

      Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает грязь под мебелью и в других труднодоступных местах.

      Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

      Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

      Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

      ИК-датчики предотвращают столкновение с препятствиями

      ИК-датчики предотвращают столкновение с препятствиями

      Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объезжать препятствия и в то же время проводить тщательную и бережную очистку напольного покрытия. Робот-пылесос выполнит уборку в доме за вас!

      Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа

      Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа

      Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

      Автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки

      Автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки

      При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

      4 режима уборки в соответствии с особенностями помещения

      Благодаря наличию 4 режимов уборки робот-пылесос может выбрать наиболее эффективную настройку в соответствии с особенностями помещения.

      2 удлиненные щетки для уборки в углах

      Благодаря двум удлиненным щеткам робот-пылесос убирает пыль и грязь в углах и вдоль плинтусов — непревзойденная очистка в таких местах, куда другие пылесосы не доберутся.

      Система с 4 колесами позволяет легко преодолевать пороги

      Новый SmartPro Compact с насадкой TriActive XL оснащен приводом на 4 колеса, тогда как у обычных роботов-пылесосов имеется привод на 2 колеса. Система с 4 колесами позволяет роботу-пылесосу легко преодолевать пороги.

      Дополнительный фильтр: удобство обслуживания в течение всего года

      Дополнительный фильтр: удобство обслуживания в течение всего года.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        12,8  В
        Время зарядки
        4  часов
        Время работы
        120  минут(ы)
        Уровень интенсивности звука
        58  дБ

      • Простота использования

        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Расписание на 24 часа
        Да
        Датчик пыли
        Да
        Типы полов
        Твердые напольные покрытия
        Система Smart Detection
        18 датчиков
        Преодолевает пороги
        17  миллиметра
        Режимы уборки
        4

      • Дизайн

        Функциональный дизайн
        Датчик ступеней
        цвет
        Ярко-медный

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,30  л
        Фильтр
        Фильтр 3M

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Боковые щетки
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive XL
        Прочие аксессуары
        • Фильтры — 2 шт.
        • Пульт ДУ
        • Док-станция

      • Забота об окружающей среде

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,62  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        60,1 x 330  миллиметра
        Вес изделия
        1,73  кг

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            • Тестирование в соответствии со стандартом МЭК, по сравнению с моделью Philips FC8800.