Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.