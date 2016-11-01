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  • Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка

    SmartPro Compact Робот-пылесос

    FC8776/01

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который в два раза быстрее выполняет за вас уборку благодаря более широкой насадке TriActive XL. Система Smart Detection выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.

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    SmartPro Compact Робот-пылесос

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    Высокая производительность, умная уборка

    Тщательная очистка — теперь в 2 раза быстрее*

    • Насадка TriActive XL
    • Тонкий корпус 6 см
    • Система с 4 колесами
    • Время работы 120 минут
    Более широкая насадка TriActive XL

    Более широкая насадка TriActive XL

    Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка в два раза увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль.

    Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

    Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

    Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает грязь под мебелью и в других труднодоступных местах.

    Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

    Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

    Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

    ИК-датчики предотвращают столкновение с препятствиями

    ИК-датчики предотвращают столкновение с препятствиями

    Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объезжать препятствия и в то же время проводить тщательную и бережную очистку напольного покрытия. Робот-пылесос выполнит уборку в доме за вас!

    Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа

    Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа

    Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

    Автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки

    Автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки

    При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

    Дистанционное управление роботом-пылесосом

    Дистанционное управление роботом-пылесосом

    Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

    Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

    Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

    Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

    4 режима уборки в соответствии с особенностями помещения

    Благодаря наличию 4 режимов уборки робот-пылесос может выбрать наиболее эффективную настройку в соответствии с особенностями помещения.

    2 удлиненные щетки для уборки в углах

    Благодаря двум удлиненным щеткам робот-пылесос убирает пыль и грязь в углах и вдоль плинтусов — непревзойденная очистка в таких местах, куда другие пылесосы не доберутся.

    Система с 4 колесами позволяет легко преодолевать пороги

    Новый SmartPro Compact с насадкой TriActive XL оснащен приводом на 4 колеса, тогда как у обычных роботов-пылесосов имеется привод на 2 колеса. Система с 4 колесами позволяет роботу-пылесосу легко преодолевать пороги.

    Дополнительный фильтр: удобство обслуживания в течение всего года

    Дополнительный фильтр: удобство обслуживания в течение всего года.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive XL
      Прочие аксессуары
      • Фильтры — 2 шт.
      • Пульт ДУ
      • Док-станция
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Боковые щетки

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Датчик ступеней
      Цвет
      Ярко-медный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      60,1 x 330  mm
      Вес изделия
      1,73  kg

    • Социальная ответственность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0.62  W

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      58  dB
      Напряжение аккумулятора
      12,8  V
      Время зарядки
      4  hour(s)
      Время работы
      120  minute(s)

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,30  l
      Фильтр
      Фильтр 3M

    • Удобство использования

      Режимы уборки
      4
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Расписание на 24 часа
      Да
      Датчик пыли
      Да
      Система Smart Detection
      18 датчиков
      Преодолевает пороги
      17  mm
      Типы полов
      Твердые напольные покрытия

    Badge-D2C

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    • Тестирование в соответствии со стандартом МЭК, по сравнению с моделью Philips FC8800.

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