FC8776/01
Высокая производительность, умная уборка
Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который в два раза быстрее выполняет за вас уборку благодаря более широкой насадке TriActive XL. Система Smart Detection выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка в два раза увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль.
Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает грязь под мебелью и в других труднодоступных местах.
Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.
Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объезжать препятствия и в то же время проводить тщательную и бережную очистку напольного покрытия. Робот-пылесос выполнит уборку в доме за вас!
Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.
При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.
Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.
Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.
Благодаря наличию 4 режимов уборки робот-пылесос может выбрать наиболее эффективную настройку в соответствии с особенностями помещения.
Благодаря двум удлиненным щеткам робот-пылесос убирает пыль и грязь в углах и вдоль плинтусов — непревзойденная очистка в таких местах, куда другие пылесосы не доберутся.
Новый SmartPro Compact с насадкой TriActive XL оснащен приводом на 4 колеса, тогда как у обычных роботов-пылесосов имеется привод на 2 колеса. Система с 4 колесами позволяет роботу-пылесосу легко преодолевать пороги.
Дополнительный фильтр: удобство обслуживания в течение всего года.
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