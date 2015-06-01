FC8710/01
Тщательная уборка даже под низкой мебелью
Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Плоская конструкция позволяет проводить очистку даже под низкой мебелью.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 18 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.
Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.
При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.
Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает накопившуюся пыль под мебелью.
С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь
Выполнять очистку нашего уникального фильтра со специальным внешним слоем намного проще по сравнению с обычными фильтрами. Регулярная очистка фильтра позволяет роботу-пылесосу сохранять высокую мощность всасывания в течение долгого времени.
Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной уборки.
Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.
4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.
Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.
Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 130 минут.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Производительность
Удобство использования
Размеры и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.