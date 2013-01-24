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Защитный колпачок

CP0412
Общая оценка / 5
  • Для защиты бритвенного блока Для защиты бритвенного блока Для защиты бритвенного блока
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    Защитный колпачок

    CP0412
    Общая оценка / 5

    Для защиты бритвенного блока

    Этот защитный колпачок защищает бритву от пыли и повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    Защитный колпачок

    Для защиты бритвенного блока

    Этот защитный колпачок защищает бритву от пыли и повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    Для защиты бритвенного блока

    Этот защитный колпачок защищает бритву от пыли и повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

    Защитный колпачок

    Для защиты бритвенного блока

    Этот защитный колпачок защищает бритву от пыли и повреждений во время транспортировки. Если ваш колпачок потерялся, заказать новый можно на этой странице! Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Для защиты бритвенного блока

      Проверьте информацию о совместимости.

      • Для OneBlade

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QP2520
        • QP2521
        • QP2522
        • QP2530
        • QP2531
        • QP2511
        Подходит для модельного ряда:
        • QP2510
        • QP2620
        • QP2630

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