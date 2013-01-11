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Philips Avent

Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

CP1223
Avent
Avent
  • Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе.
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    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    CP1223

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма (вместе с держателем) создает вакуум в ручном молокоотсосе. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма (вместе с держателем) создает вакуум в ручном молокоотсосе. Узнать обо всех преимуществах

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма (вместе с держателем) создает вакуум в ручном молокоотсосе. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма (вместе с держателем) создает вакуум в ручном молокоотсосе. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Для создания вакуума в молокоотсосе.

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики».

      • Диафрагма

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF330
        • SCF430/01
        • SCF430/10
        • SCF430/13
        • SCF430/15
        • SCF430/16
        • SCF441/01
        • SCF430/30

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