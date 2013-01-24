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Держатель вставок

CP9696
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося диска для замены имеющегося диска для замены имеющегося диска
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    Держатель вставок

    CP9696
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося диска

    эти диски используются со вставками для шинковки, нарезки и нарезки ломтиками. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель вставок

    для замены имеющегося диска

    эти диски используются со вставками для шинковки, нарезки и нарезки ломтиками. Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося диска

    эти диски используются со вставками для шинковки, нарезки и нарезки ломтиками. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель вставок

    для замены имеющегося диска

    эти диски используются со вставками для шинковки, нарезки и нарезки ломтиками. Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося диска

    • Красный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1050/90
      • HR1050/91
      • HR1051/30
      • HR1051/31
      • HR1051/90
      • HR1051/91
      • HR1055/90
      • HR1055/91
      • HR1056/30
      • HR1056/31
      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80

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