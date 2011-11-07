Верхняя часть вашего эпилятора
Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Верхняя часть вашего эпилятора
Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах
Верхняя часть вашего эпилятора
Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Верхняя часть вашего эпилятора
Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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