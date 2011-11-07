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Эпилирующая головка

CRP507/01
  • Верхняя часть вашего эпилятора Верхняя часть вашего эпилятора Верхняя часть вашего эпилятора
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    Эпилирующая головка

    CRP507/01

    Верхняя часть вашего эпилятора

    Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Эпилирующая головка

    Верхняя часть вашего эпилятора

    Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах

    Верхняя часть вашего эпилятора

    Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Эпилирующая головка

    Верхняя часть вашего эпилятора

    Эта эпилирующая головка (свободно крепится на верхнюю часть эпилятора) удаляет волоски с корнем для продолжительной гладкости кожи! Узнать обо всех преимуществах

    Верхняя часть вашего эпилятора

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    • белый

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HP6400/00
      • HP6401/00
      • HP6401/04
      • HP6401/06
      • HP6401/08
      • HP6402/00
      Подходит для:
      • HP6420/00
      • HP6420/01
      • HP6420/30
      • HP6421/00
      • HP6421/30
      • HP6421/31
      • HP6422/00
      • HP6422/01
      • HP6422/31
      • HP6403/00
      • HP6403/30
      • HP6423/00
      • HP6423/01
      • HP6423/30
      • HP6423/31

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