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  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

    Серия 3300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP3349/70

    Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

    Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Серия 3300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 6 видов кофе
    • LatteGo
    • Черный
    6 горячих и освежающих напитков одним касанием кнопки

    6 горячих и освежающих напитков одним касанием кнопки

    Выбирайте из 5 популярных рецептов кофе — от классического эспрессо до американо, капучино, латте макиато и кофе со льдом — и наслаждайтесь идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая. Наша уникальная варочная система извлекает из кофейных зерен весь аромат благодаря менее быстрой экстракции при меньшей температуре. Докиньте в напиток кубики льда и наслаждайтесь вкусным и насыщенным кофе со льдом.

    На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

    На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

    Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark. 

    До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

    Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

    Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от мелкого до крупного.

    Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

    Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

    Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.

    Простой выбор кофе и персонализация

    Простой выбор кофе и персонализация

    Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.

    Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

    Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

    Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.

    LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

    LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

    LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, черный кофе, капучино, латте макиато, кофе со льдом, горячая вода
      Предустановленные рецепты напитков
      5
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      LatteGo
      Контейнер для молока
      0,26 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      Нет
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      LatteGo, SilentBrew
      Интерфейс
      Простая сенсорная панель
      Гарантия
      2 года
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      371 мм
      Вес продукта
      8 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      487 мм
      Вес в упаковке
      10-12,3 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Фильтр AquaClean
      Аксессуары в комплекте 5
      Крышка для хранения LatteGo, LatteGo
      Связанные аксессуары 1
      • Таблетки для удаления масляного налета
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      Связанные аксессуары 2
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 3
      Щеточка для чистки
      Связанные аксессуары 4
      Смазка Philips для варочной группы
      Связанные аксессуары 5
      Мерная ложечка

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай, Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • На основе потребительского тестирования в Германии с участием ведущих полностью автоматических эспрессо-кофемашин с функцией One Touch (кофе + молоко) (2023 г.).
    • *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

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