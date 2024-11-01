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Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выбирайте из 5 популярных рецептов кофе — от классического эспрессо до американо, капучино, латте макиато и кофе со льдом — и наслаждайтесь идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая. Наша уникальная варочная система извлекает из кофейных зерен весь аромат благодаря менее быстрой экстракции при меньшей температуре. Докиньте в напиток кубики льда и наслаждайтесь вкусным и насыщенным кофе со льдом.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от мелкого до крупного.
Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.
Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.
Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.
LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Совместимость
Срок службы
Страна происхождения
Энергоэффективность
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