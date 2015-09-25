FY5156/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloudУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.
Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.
Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.
Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями.
Общие характеристики
Вес и габариты
Замена
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