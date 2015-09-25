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    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    FY5156/10

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud

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    Увлажняющий фильтр NanoCloud

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    • Технология NanoCloud
    • Простая очистка

    Простая очистка увлажняющего фильтра

    Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.

    Оповещение системы контроля качества воздуха о замене увлажняющего фильтра

    Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.

    Никакой белой пыли и влажных пятен

    Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.

    Эффективная технология NanoCloud: на 99 %* меньше бактерий

    Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Увлажняющий фильтр
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      Срок службы
      1 год

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      20 мм
      Вес продукта
      0,143 кг
      Ширина изделия
      нет данных
      Длина изделия
      251 мм
      Длина упаковки
      25,2 мм
      Ширина упаковки
      25,7 мм
      Высота упаковки
      5,9 мм
      Вес в упаковке
      0,321 кг

    • Замена

      Для увлажнителей воздуха Philips
      HU5930, HU5931

    Badge-D2C

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    • Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

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