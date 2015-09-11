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    Климатический комплекс 2в1

    HU5930/10

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Дышите чистым воздухом благодаря Philips NanoClean. Эффективная технология увлажнения NanoCloud и очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect предотвращают развитие симптомов аллергии, делая воздух более здоровым и свежим.

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    Климатический комплекс 2в1

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Технология увлажнения NanoCloud, очищение фильтром NanoProtect

    • Эффективность увлажнения — 500 мл/ч*
    • CADR для частиц — 140 м3/ч*
    • Фильтрация частиц 0,02 мкм
    • Для больших комнат (70 м2)*

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud

    Тройная защита от бактерий и плесени. Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Эта технология защищает ваше здоровье в долгосрочной перспективе, обеспечивая чистый воздух, практически полностью очищенный от патогенных организмов и плесени. Невидимые частицы мелкодисперсного водяного пара, создаваемые технологией Philips NanoCloud, не оставляют белой пыли и мокрых пятен. Высокая эффективность увлажнения до 500 мл/ч*

    4 точные настройки уровня увлажнения

    Технология Philips NanoCloud сделает воздух в доме, офисе и любом другом помещении свежим и здоровым, так как с ее помощью постоянно поддерживается оптимальный уровень постоянной и даже относительной влажности — от 40 % до 60 %. Настройки увлажнения (40 %, 50 %, 60 % и непрерывное увлажнение) обеспечивают широкий выбор возможностей и позволяют автоматически контролировать уровень влажности в помещении в соответствии с потребностями. При оптимальном уровне влажности воздух становится более свежим, а также снижается риск возникновения заболеваний, вызванных сухостью воздуха.

    4 режима работы вентилятора

    4 различных режима позволяют с легкостью выбрать желаемую скорость вентилятора: скорость 1, скорость 2, скорость 3 и автоматический режим

    Высокая энергоэффективность

    Низкий показатель потребляемой мощности: до 6 Вт.

    Фильтр Nano Protect для защиты на наноуровне эффективно удаляет частицы размером 0,02 мкм*

    Фильтр Nano Protect с защитой на наноуровне эффективно удаляет 99 % бактерий* и удерживает мельчайшие загрязнения размером до 0,02 мкм*, в том числе мелкую пыль, распространенные аллергены и бактерии. Поверхность фильтра для частиц раскрывается до 1,17 м2 для высокоэффективной фильтрации. Высокая эффективность очищения: CADR до 140 м3/ч*.

    Система оповещения для контроля качества воздуха

    Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при полном отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет свежим.

    Цифровой дисплей с интеллектуальным датчиком

    Благодаря интеллектуальному датчику цифровой дисплей отображает точные сведения об уровне влажности и температуры в помещении. Если устройство обнаружит, что в резервуаре закончилась вода, светодиодное оповещение об отсутствии воды вовремя напомнит вам о необходимости наполнить резервуар.

    Цифровой таймер на 1–8 ч и отключение индикации

    Цифровой сенсорный дисплей позволяет с легкостью устанавливать значения таймера (от 1 до 8 часов) и обеспечивает простоту и удобство использования. При желании можно отключить светодиодную индикацию, что очень удобно в ночные часы.

    Блокировка от детей

    Предотвращает некорректное использование прибора детьми

    Простая очистка

    Продуманная внутренняя конструкция обеспечивает простоту очистки и обслуживания увлажняющего фильтра, поддона и резервуара для воды.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Технические характеристики

      Мощность
      6-11  W
      Длина шнура
      1,8  m
      Напряжение
      220  V
      Частота
      50  Hz
      Объем резервуара для воды
      4  l
      Уровень шума
      32-53  dB(A)

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      505*345*568  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      460 x 446 x 275  mm
      Вес изделия
      8,8  kg
      Вес, включая упаковку
      11  kg

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Дымчатый белый
      Цвет панели управления
      Матовый черный
      Материал основного корпуса
      Пластик
      Тип панели управления
      Сенсорный экран
      Индикаторы скорости вентилятора
      Скорости 1, 2, 3, автоматический режим

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      FY5156
      Очищающий фильтр
      FY1114

    • Производительность

      CADR (сигаретный дым)
      140  m³/h
      Эффективность увлажнения
      500  ml/h

    Badge-D2C

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    • Уровень увлажнения — 500 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332-2009 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
    • Фильтрация частиц — 0,02 мкм: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 20 нанометров (0,02 микрометра).
    • Удаляет 99 % бактерий. Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3
    • CADR для частиц — 140 м3/ч: показатель CADR (сигаретный дым) протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2008
    • Для больших комнат (70 м2) — в соответствии со стандартом AHAM HU-1-2006 (R2011) по эффективности увлажнения.

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