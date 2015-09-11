HU5930/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Дышите чистым воздухом благодаря Philips NanoClean. Эффективная технология увлажнения NanoCloud и очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect предотвращают развитие симптомов аллергии, делая воздух более здоровым и свежим.Узнать обо всех преимуществах
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Тройная защита от бактерий и плесени. Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Эта технология защищает ваше здоровье в долгосрочной перспективе, обеспечивая чистый воздух, практически полностью очищенный от патогенных организмов и плесени. Невидимые частицы мелкодисперсного водяного пара, создаваемые технологией Philips NanoCloud, не оставляют белой пыли и мокрых пятен. Высокая эффективность увлажнения до 500 мл/ч*
Технология Philips NanoCloud сделает воздух в доме, офисе и любом другом помещении свежим и здоровым, так как с ее помощью постоянно поддерживается оптимальный уровень постоянной и даже относительной влажности — от 40 % до 60 %. Настройки увлажнения (40 %, 50 %, 60 % и непрерывное увлажнение) обеспечивают широкий выбор возможностей и позволяют автоматически контролировать уровень влажности в помещении в соответствии с потребностями. При оптимальном уровне влажности воздух становится более свежим, а также снижается риск возникновения заболеваний, вызванных сухостью воздуха.
4 различных режима позволяют с легкостью выбрать желаемую скорость вентилятора: скорость 1, скорость 2, скорость 3 и автоматический режим
Низкий показатель потребляемой мощности: до 6 Вт.
Фильтр Nano Protect с защитой на наноуровне эффективно удаляет 99 % бактерий* и удерживает мельчайшие загрязнения размером до 0,02 мкм*, в том числе мелкую пыль, распространенные аллергены и бактерии. Поверхность фильтра для частиц раскрывается до 1,17 м2 для высокоэффективной фильтрации. Высокая эффективность очищения: CADR до 140 м3/ч*.
Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при полном отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет свежим.
Благодаря интеллектуальному датчику цифровой дисплей отображает точные сведения об уровне влажности и температуры в помещении. Если устройство обнаружит, что в резервуаре закончилась вода, светодиодное оповещение об отсутствии воды вовремя напомнит вам о необходимости наполнить резервуар.
Цифровой сенсорный дисплей позволяет с легкостью устанавливать значения таймера (от 1 до 8 часов) и обеспечивает простоту и удобство использования. При желании можно отключить светодиодную индикацию, что очень удобно в ночные часы.
Предотвращает некорректное использование прибора детьми
Продуманная внутренняя конструкция обеспечивает простоту очистки и обслуживания увлажняющего фильтра, поддона и резервуара для воды.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Обслуживание
Замена
Производительность
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