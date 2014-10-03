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  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Saeco Xsmall Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    HD8642/01

    Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. Все элементы управления находятся на передней панели кофемашины, поэтому для этого маленького шедевра найдется место даже в узком пространстве.

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    Saeco Xsmall Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина: кофе одним нажатием

    • Варка 1 вида кофе
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон кофемашины Saeco можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      Цельные кофейные зерна
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Италии
      • Сделано в Европе
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Дизайн

      Materials and finishing
      АБС-пластик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      420 x 325 x 295  mm
      Емкость отсека для зерен
      180  g
      Вес продукта
      9,2  kg
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Максимальная высота чашки
      95  mm
      Объем резервуара для воды
      1  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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