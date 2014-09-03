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  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

    HD8646/01

    Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи ручного вспенивателя вы без труда сможете приготовить нежную пенку для очередного идеального напитка.

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    Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

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    Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина: кофе одним нажатием

    • Классический капучинатор
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон кофемашины Saeco можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Европа

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      180  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1  l
      Макс. высота чашки
      95  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      6,9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      420 x 325 x 295  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Цельные кофейные зерна
      Простая очистка и обслуживание
      Съемная варочная группа
      Удобное и простое использование
      Съемный резервуар для воды
      Особые функции
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1400  W

    Badge-D2C

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