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  • Выдающийся капучино, компактная кофемашина Выдающийся капучино, компактная кофемашина Выдающийся капучино, компактная кофемашина
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    2100 Series Автоматическая кофемашина

    HD8654/59

    Выдающийся капучино, компактная кофемашина

    Теперь вы сможете легко приготовить вкусный эспрессо и капучино с нежной пеной. Благодаря модели серии 2100 вы сварите любимый кофейный напиток простым нажатием кнопки. Этот компактный и удобный в использовании прибор не занимает много места на кухне и станет вашим незаменимым помощником.

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    2100 Series Автоматическая кофемашина

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    Выдающийся капучино, компактная кофемашина

    Простое приготовление капучино из свежего молока одним нажатием кнопки

    • 4 напитка
    • Система Easy Cappuccino
    • Серебристый и черный
    Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

    Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

    Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.

    В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

    В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

    Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      2
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Молочная пена
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      < 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1  l
      Емкость отсека для зерен
      80  g
      Вес изделия
      7  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Макс. высота чашки
      95  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      295 x 325 x 420  mm

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и серебристый

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Easy Cappuccino

    Badge-D2C

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