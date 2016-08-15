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Выдающийся капучино, компактная кофемашина
Теперь вы сможете легко приготовить вкусный эспрессо и капучино с нежной пеной. Благодаря модели серии 2100 вы сварите любимый кофейный напиток простым нажатием кнопки. Этот компактный и удобный в использовании прибор не занимает много места на кухне и станет вашим незаменимым помощником.Узнать обо всех преимуществах
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Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.
Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.
Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.
Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.
Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.
Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.
Индивидуальная настройка
Разнообразные функции
Другие функции
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
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