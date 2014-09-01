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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8664/09

    Любимый напиток одним нажатием кнопки!

    Только кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденную эффективность, большую вместимость и компактный размер и позволяет приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

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    Любимый напиток одним нажатием кнопки!

    благодаря варочной группе, которая быстро снимается одним движением

    • Essence
    • Классический капучинатор
    • Черный
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    • Особенности

      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Насадка панарелло
      Нержавеющая сталь
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Европе
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Насыщенный черный
      Materials and finishing
      Пластик ABS

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      215 x 429 x 330  mm
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес продукта
      7,5  kg
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Максимальная высота чашки
      152  mm
      Объем резервуара для воды
      1,8  l

    • Обработка

      Материал насадки панарелло
      Нержавеющая сталь

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
      Очистка и обслуживание
      Цикл удаления накипи

    Badge-D2C

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