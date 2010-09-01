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  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

    HD8745/19

    Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка.

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    Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

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    Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

    • Приготовление 2 видов кофе
    • Классический капучинатор
    • Серебристый
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      Цельные кофейные зерна
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Европе
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      295 x 325 x 420  mm
      Емкость отсека для зерен
      180  g
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вес продукта
      6,9  kg
      Максимальная высота чашки
      95  mm
      Объем резервуара для воды
      1  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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