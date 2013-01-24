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Philips Saeco Xsmall

Автоматическая кофемашина

HD8745/19
Saeco
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Saeco
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
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    Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

    HD8745/19
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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    Смотреть все Автоматич. эспрессо-кофемашины Saeco

      Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

      эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

      • Приготовление 2 видов кофе
      • Классический капучинатор
      • Серебристый
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

      Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Запрограммируйте предпочтительный объем

      Запрограммируйте предпочтительный объем

      Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для мягкого американо.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Вес продукта
        6,9 kg
        Длина шнура
        80 cm
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        295 x 325 x 420 mm
        Технология приготовления эспрессо
        Система сохранения аромата: предварительное заваривание
        Емкость контейнера для отходов
        8 serv
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Частота
        50 Hz
        Съемная варочная группа
        Да
        напряжение
        230 V
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)
        Страна изготовления
        • Сделано в Европе
        • Разработано в Италии
        Максимальная высота чашки
        95 mm
        Объем резервуара для воды
        1 l
        Мощность
        1400 W
        Использование
        • Съемная варочная группа
        • Съемный резервуар для воды
        Емкость для зерен
        180 g
        Поддерживаемые виды кофе
        Цельные кофейные зерна

      • Технические характеристики

        Давление помпы
        15 bar
        Питание
        1400 W
        Частота
        50 Hz
        напряжение
        230 V

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