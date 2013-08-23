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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8760/09

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

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    Любимый кофе одним нажатием

    Варочная группа быстро снимается одним движением

    • Приготовление 2 видов кофе
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Запрограммируйте предпочтительный объем

    Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Металлические жернова для идеального помола каждого зернышка

    Металлические жернова для идеального помола каждого зернышка

    Наши металлические жернова гарантируют безупречный помол.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон кофемашины Saeco можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    • Особенности

      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические данные

      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      Цельные кофейные зерна
      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Италии
      • Сделано в Европе
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Матовый черный
      Materials and finishing
      Пластик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      215 x 429 x 330  mm
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вес
      7  kg
      Вес продукта
      7,5  kg
      Максимальная высота чашки
      152  mm
      Объем резервуара для воды
      1,8  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
      Очистка и обслуживание
      Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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