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Saeco Minuto

Автоматическая кофемашина

HD8761/09
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием
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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8761/09
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

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      Любимый кофе одним нажатием

      Варочная группа быстро снимается одним движением

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Классический капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)
        Поддерживаемые виды кофе
        • Молотый кофе
        • Цельные кофейные зерна
        Страна изготовления
        • Разработано в Италии
        • Сделано в Европе
        Съемная варочная группа
        Да
        Питание
        1850  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        80  см

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

      • Отделка

        Материал насадки панарелло
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        Цикл удаления накипи
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Быстрый пар
        • Съемная варочная группа
        • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        7,5  кг
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        215 x 429 x 330  миллиметра
        Емкость для зерен
        250  г
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Объем резервуара для воды
        1,8  Д
        Максимальная высота чашки
        152  миллиметра

      • Особенности

        Одновременное приготовление двух чашек
        Да
        Совместимость с фильтром Brita
        Опционально

      • Дизайн

        Цвет
        Матовый черный
        Материалы и отделка
        Пластик

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