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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

    HD8762/19

    Любимый кофе одним нажатием

    Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

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    Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

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    Любимый кофе одним нажатием

    Варочная группа быстро снимается одним движением

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Автоматический капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

    Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

    Благодаря новому запатентованному автоматическому капучинатору с циклонической камерой готовить вкусный капучино на этой эспрессо-кофемашине Saeco легко. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. А эксклюзивная циклоническая камера обеспечивает ровный поток молока без разбрызгивания.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Поддон и контейнер для кофе можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон и емкость для кофе можно мыть в посудомоечной машине, поэтому вам не придется тратить время на очистку.

    Полностью автоматическая промывка и очистка от накипи

    Полностью автоматическая промывка и очистка от накипи гарантируют простоту обслуживания, долгий срок службы и идеальный вкус кофе.

    • Особенности

      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Молотый кофе
      • Цельные кофейные зерна
      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Италии
      • Сделано в Европе
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Матовый черный
      Materials and finishing
      Пластик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      215 x 429 x 330  mm
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес продукта
      7,5  kg
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Максимальная высота чашки
      152  mm
      Объем резервуара для воды
      1,8  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
      Очистка и обслуживание
      Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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