В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.