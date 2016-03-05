HD8829/09
Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки
Благодаря Philips Easy Cappuccino серии 3000 ваш любимый капучино можно легко приготовить одним нажатием. Высокая емкость и компактный дизайн — для приготовления эспрессо, классического кофе и капучино из свежих зерен нужно всего лишь нажать кнопку.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.
Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.
Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.