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    3000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8829/09

    Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки

    Благодаря Philips Easy Cappuccino серии 3000 ваш любимый капучино можно легко приготовить одним нажатием. Высокая емкость и компактный дизайн — для приготовления эспрессо, классического кофе и капучино из свежих зерен нужно всего лишь нажать кнопку.

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    3000 Series Автоматическая кофемашина

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    Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки

    Высокая вместимость и компактный размер

    • 5 видов кофе
    • Система Easy Cappuccino
    • Черный
    В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

    В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

    Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

    Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

    Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      2
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Молочная пена
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Easy Cappuccino
      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    Badge-D2C

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