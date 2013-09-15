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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8964/01

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    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.

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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

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    Варочная группа легко снимается одним движением

    • Приготовление 18 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

    Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

    Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией Thermospeed вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Технология Thermospeed быстро прогревает контуры при включении и предотвращает потерю тепла, в результате чего обеспечивается идеальный вкус напитка с первой чашки.

    6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

    6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

    Каждая чашка кофе будет идеальной. Уникальная функция персональных настроек позволяет изменять и сохранять различные параметры приготовления любимых напитков. Благодаря 6 профилям каждый пользователь сможет готовить кофе так, как ему нравится.

    Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

    Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

    Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая эспрессо-кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.

    Регулируемое давление для приготовления классического американо и эспрессо

    Регулируемое давление для приготовления классического американо и эспрессо

    Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      270  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      20  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,7  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      75 - 165  mm
      Бойлеры
      1

    • Конструкция

      Цвет
      Черный

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      13  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      205 x 460 x 360  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Простая очистка и обслуживание
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Автоматическая очистка кувшина
      • Съемная варочная группа
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка количества молочной пены
      Удобное и простое использование
      • Съемный носик
      • Дисплей
      • Съемный резервуар для воды
      Тип бойлера
      Thermospeed
      Особые функции
      • Предварительное заваривание
      • Варочная группа VariPresso
      • Приготовление молотого кофе
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Встроенный молочный кувшин
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Тип дисплея
      ЖК
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, кофе, ристретто, американо, кофе с молоком

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1900  W

    Badge-D2C

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