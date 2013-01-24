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Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите один из 18 видов одним нажатием
Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах
Выберите один из 18 видов одним нажатием
Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите один из 18 видов одним нажатием
Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией Thermospeed вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Технология Thermospeed быстро прогревает контуры при включении и предотвращает потерю тепла, в результате чего обеспечивается идеальный вкус напитка с первой чашки.
Каждая чашка кофе будет идеальной. Уникальная функция персональных настроек позволяет изменять и сохранять различные параметры приготовления любимых напитков. Благодаря 6 профилям каждый пользователь сможет готовить кофе так, как ему нравится.
Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.
Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.
Технические характеристики
Забота об окружающей среде
Общие характеристики
Отделка
Страна изготовления
Обслуживание
Вес и габариты
Дизайн
CP0157/01
CP0155/01
CP0153/01
HD5061/01
CP0164/01
CA6705/60
CA6700/10