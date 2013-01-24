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Saeco GranBaristo

Автоматическая кофемашина

HD8964/01
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8964/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах

    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания. Узнать обо всех преимуществах

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      Выберите один из 18 видов одним нажатием

      Варочная группа легко снимается одним движением

      • Приготовление 18 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

      Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

      Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией Thermospeed вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Технология Thermospeed быстро прогревает контуры при включении и предотвращает потерю тепла, в результате чего обеспечивается идеальный вкус напитка с первой чашки.

      6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

      6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

      Каждая чашка кофе будет идеальной. Уникальная функция персональных настроек позволяет изменять и сохранять различные параметры приготовления любимых напитков. Благодаря 6 профилям каждый пользователь сможет готовить кофе так, как ему нравится.

      Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

      Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

      Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.

      Регулируемое давление для приготовления классического американо и эспрессо

      Регулируемое давление для приготовления классического американо и эспрессо

      Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Давление насоса
        15 бар
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        270  г
        Емкость контейнера для отходов
        20  порций
        Высота чашки (макс.)
        75–165  миллиметра
        Бойлеры
        1
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Вместительный резервуар для воды
        1,7  л

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1900  Вт

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Тип бойлера
        Thermospeed
        Тип дисплея
        ЖК
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Встроенный молочный кувшин
        • Предварительное заваривание
        • Приготовление молотого кофе
        • Варочная группа VariPresso
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка объема кофе
        • Регулировка количества молочной пены
        Удобное и простое использование
        • Съемный резервуар для воды
        • Дисплей
        • Съемный носик
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Съемная варочная группа
        • Автоматическая очистка кувшина
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, кофе, ристретто, американо, кофе с молоком

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Италия

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        13  кг
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        205 x 460 x 360  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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