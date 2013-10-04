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Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.