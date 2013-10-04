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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8966/11

    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.

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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

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    Выберите один из 18 видов одним нажатием

    Варочная группа легко снимается одним движением

    • Приготовление 18 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Стальной/черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Система выбора кофейного зерна поможет экспериментировать со вкусом

    Система выбора кофейного зерна поможет экспериментировать со вкусом

    Эспрессо-кофемашина Saeco Moltio оснащена системой выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу для себя и ваших гостей.

    Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

    Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

    Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    18 великолепных напитков на ваш выбор

    18 великолепных напитков на ваш выбор

    Камера варочной группы VariPresso от Saeco позволяет готовить 18 напитков — от нежного капучино до классического эспрессо. Система автоматически регулирует давление внутри варочной камеры в соответствии с выбранным рецептом. Наслаждайтесь великолепным вкусом различных напитков прямо у себя дома!

    Мгновенное приготовление благодаря бойлеру с технологией быстрого нагрева

    Мгновенное приготовление благодаря бойлеру с технологией быстрого нагрева

    Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией быстрого нагрева вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Такая технология мгновенно прогревает контуры кофемашины уже при включении. Быстрый нагрев предотвращает потерю тепла и гарантирует идеальный вкус напитка уже с первой чашки.

    Низкое потребление воды: готовьте кофе без лишних хлопот

    Низкое потребление воды: готовьте кофе без лишних хлопот

    Инновационная варочная группа этой эспрессо-кофемашины потребляет до 80 % меньше воды для промывки каналов, а значит, вы сможете готовить больше порций кофе без долива воды.

    Очистка кофемашины одним нажатием

    Очистка кофемашины одним нажатием

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Saeco GranBaristo — единственная полностью автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая снимается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.

    6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

    6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

    В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Полностью автоматическая промывка и очистка от накипи

    Полностью автоматическая промывка и очистка от накипи гарантируют простоту обслуживания, долгий срок службы и идеальный вкус кофе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Разные виды напитков

      Вариации с молоком
      • Интегрированная автоматическая система подачи молока
      • Регулятор количества молока
      • Съемный кувшин для молока

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Молотый кофе
      • Цельные кофейные зерна
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1900  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Италии
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Стальной/черный
      Materials and finishing
      Нержавеющая сталь и термопластический материал ABS

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      205 x 460 x 360  mm
      Емкость отсека для зерен
      270  g
      Вес продукта
      13  kg
      Емкость контейнера для отходов
      до 20  servings
      Максимальная высота чашки
      165  mm
      Объем резервуара для воды
      1,7  l
      Объем кувшина для молока
      0,5  l

    • Простота использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Специальное отверстие для молотого кофе
      • Подставка для чашек
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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