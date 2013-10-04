HD8966/11
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Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.Узнать обо всех преимуществах
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В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Эспрессо-кофемашина Saeco Moltio оснащена системой выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу для себя и ваших гостей.
Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.
Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.
Камера варочной группы VariPresso от Saeco позволяет готовить 18 напитков — от нежного капучино до классического эспрессо. Система автоматически регулирует давление внутри варочной камеры в соответствии с выбранным рецептом. Наслаждайтесь великолепным вкусом различных напитков прямо у себя дома!
Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией быстрого нагрева вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Такая технология мгновенно прогревает контуры кофемашины уже при включении. Быстрый нагрев предотвращает потерю тепла и гарантирует идеальный вкус напитка уже с первой чашки.
Инновационная варочная группа этой эспрессо-кофемашины потребляет до 80 % меньше воды для промывки каналов, а значит, вы сможете готовить больше порций кофе без долива воды.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Saeco GranBaristo — единственная полностью автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая снимается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.
В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Полностью автоматическая промывка и очистка от накипи гарантируют простоту обслуживания, долгий срок службы и идеальный вкус кофе.
Страна происхождения
Идеальный эспрессо
Разные виды напитков
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Простота использования
Обслуживание
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