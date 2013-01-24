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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5420/06
Общая оценка / 5
5 наград
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5420/06
    Общая оценка / 5
    5 наград

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями

      • Система лезвий MultiPrecision
      • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      45 минут автономной работы

      45 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает более 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Морская волна, угольно-черный

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)