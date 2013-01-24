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Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
Один час зарядки обеспечивает более 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
CP9058/01
CRP136/01
CP0480/01
CP0324/01