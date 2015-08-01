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  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5420/06

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой

    • Система лезвий MultiPrecision
    • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

    Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

    Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    45 минут автономной работы

    45 минут автономной работы

    Один цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы или примерно 15 сеансов бритья. Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Компактный триммер
      Обслуживание
      Защитная каппа
      Защитная крышка
      Да
      Триммер для носа в комплекте
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      45 минут — 15 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Морская волна, угольно-черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях
      Бритвенная система
      • Система лезвий MultiPrecision
      • Система Super Lift&Cut

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Дисплей
      • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      При работе
      Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

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    Другие продукты в комплекте

    • Высокоточный триммер SmartClick

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    • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)
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