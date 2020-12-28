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  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

    Shaver series 5000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    S5584/50

    Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

    Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.

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    Shaver series 5000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

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    Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

    С технологией SkinIQ

    • Лезвия SteelPrecision
    • Датчик мощности
    • Подвижные головки 360-D
    • Встроенный откидной триммер
    Больше эффективности при каждом срезе лезвием

    Больше эффективности при каждом срезе лезвием

    Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение* для создания идеального образа.

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

    Полностью повторяет контуры лица

    Полностью повторяет контуры лица

    Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

    Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием

    Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием

    Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.

    Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

    Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

    В 10 раз эффективнее обычной очистки водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает оптимальную эффективность устройства.

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

    60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

    Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки. 

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

    Электробритва имеет Эко-паспорт

    Электробритва имеет Эко-паспорт

    Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.

    Более интуитивное бритье

    Более интуитивное бритье

    3-уровневый светодиодный дисплей позволит легко просматривать оставшийся заряд аккумулятора. Бритва Philips не только уведомит вас о необходимости зарядки, но и отобразит индикаторы блокировки, очистки и замены головки.

    Подравнивание усов и бакенбард

    Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Quick Clean Pod
      • 1 картридж в комплекте
      • Да
      Встроенный откидной триммер
      Да
      Защита и хранение
      Дорожный футляр

    • Питание

      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка за 5 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      60 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,04  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Зеленый
      Ручка
      Прорезиненная ручка
      Бритвенные головки
      Круглой формы

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменная головка SH71
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Лезвия SteelPrecision
      Гибкость головки
      Подвижные головки 360-D
      Технология SkinIQ
      Датчик мощности

    • Удобство использования

      Очистка
      • Открытие одним касанием
      • Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Дисплей
      • LED дисплей
      • Индикатор заряда аккумулятора
      • Дорожная блокировка

    Badge-D2C

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    • * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже.
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