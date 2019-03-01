Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.