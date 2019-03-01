S6610/11
Покрытие для гладкого скольжения
Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи.Узнать обо всех преимуществах
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Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.
Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.
Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.
Выберите дополнительный защитный режим для комфортного бритья без раздражения с меньшей скоростью вращения головок.
Гладкое бритье без порезов и ссадин. Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение бритвы за счет скругленной формы головок и обеспечивает минимальное раздражение кожи.
Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.
Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.
60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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