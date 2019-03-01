Ключевые слова для поиска

  • Покрытие для гладкого скольжения Покрытие для гладкого скольжения Покрытие для гладкого скольжения

    Shaver series 6000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S6610/11

    Покрытие для гладкого скольжения

    Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 6000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Покрытие для гладкого скольжения

    защищает кожу от раздражения

    • Лезвия MultiPrecision
    • Гладкое скольжение
    • Головки MultiFlex
    • Защитный режим
    Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

    Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

    Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.

    Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

    Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

    Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.

    Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

    Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

    Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.

    Вращение бреющих головок с меньшей скоростью для комфорта кожи

    Вращение бреющих головок с меньшей скоростью для комфорта кожи

    Выберите дополнительный защитный режим для комфортного бритья без раздражения с меньшей скоростью вращения головок.

    Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение

    Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение

    Гладкое бритье без порезов и ссадин. Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение бритвы за счет скругленной формы головок и обеспечивает минимальное раздражение кожи.

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка всего за 1 час

    Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.

    Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

    Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

    60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

    Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

    На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Компактный триммер
      Чехол
      Чехол для путешествий
      Триммер для носа в комплекте
      Да

    • Питание

      Время работы
      60 минут — 21 сеанс бритья
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Гладкое скольжение
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      • Защитный режим
      Гибкость головки
      Головки MultiFlex
      Бритвенная система
      Система лезвий MultiPrecision

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Трехуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор очистки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      Питание только от аккумулятора

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.