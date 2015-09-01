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- Высокоточный триммер SmartClick
S7310/12
Гладкое скольжение, бережное бритье
Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину.Узнать обо всех преимуществах
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Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.
Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.
Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.
Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с высокоточным триммером SmartClick, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв S7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.
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