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  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    S9985/50

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины.

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    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

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    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    С технологией SkinIQ

    • Датчик силы давления
    • Лезвия Dual SteelPrecision
    • Датчик управления движением
    • Улучшенный датчик мощности
    Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

    Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

    Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

    Улучшенная точность для гладкого бритья*

    Улучшенная точность для гладкого бритья*

    Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

    Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

    Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

    Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

    Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

    Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

    Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.

    60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

    60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

    Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки. 

    Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

    Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

    Полностью повторяет контуры лица

    Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

    Совершенствуйте свое бритье с приложением Philips GroomTribe

    Выполните сопряжение электробритвы Philips с приложением GroomTribe и совершенствуйте свое бритье. Отслеживайте прогресс и настраивайте параметры бритья для легкого и быстрого создания желаемого образа.

    Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

    В 10 раз эффективнее очистки обычной водой**** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    Подравнивание усов и бакенбард

    Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Quick Clean Pod
      • Да
      • 1 картридж в комплекте
      Встроенный откидной триммер
      Да
      Защита и хранение
      Дорожный футляр

    • Программное обеспечение

      Приложение
      • GroomTribe
      • Подключение через Bluetooth®
      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения
      Совместимость со смартфонами
      Устройства iPhone и Android™

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      60 минут
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка за 5 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Прорезиненная ручка
      Цвет
      Серебристый Хром
      Бритвенные головки
      Круглой формы

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Подвижные головки 360-D
      Бритвенная система
      Лезвия Dual SteelPrecision
      Технология SkinIQ
      • Датчик силы давления
      • Защитное покрытие SkinGlide
      • Датчик управления движением
      • Датчик мощности

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Дисплей
      • Улучшенный OLED-дисплей
      • Рекомендации касательно давления
      • Индикатор заряда аккумулятора
      • Индикатор управления движением
      • Дорожная блокировка
      Очистка
      • Открытие одним касанием
      • Можно промывать под водой

    Badge-D2C

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    • по сравнению с Philips серии S9000
    • * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
    • * * По сравнению с материалом без покрытия
    • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже
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