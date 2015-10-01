SC6040/00
Помощник для усталых глаз
Насадка для зоны вокруг глаз дарит утренний заряд свежести для уставших глаз. Охлаждающий материал премиум-класса и специальная программа DualMotion обеспечивают бережный и приятный массаж. Достаточно всего 30 секунд, чтобы освежить свой взгляд. Начните новый день с этого!Узнать обо всех преимуществах
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Специальная программа DualMotion насадки для зоны вокруг глаз обеспечивает 120 нановибраций в секунду, гарантирующих приятный и расслабляющий массаж. Она разработана специально для нежной и чувствительной кожи в области вокруг глаз. "Сияющий взгляд" — это короткая 30-секундная программа, которую удобно использовать каждое утро!
Насадка для зоны вокруг глаз изготовлена из специального охлаждающего материала, имеет высококачественное керамическое покрытие и дарит глазам заряд энергии и свежести. Вы сразу заметите результат — насадка в течение нескольких секунд охлаждает кожу вокруг глаз, придавая им отдохнувший вид.
Благодаря гладким материалам и бережному режиму DualMotion насадка аккуратно массажирует чувствительную и тонкую кожу вокруг глаз.
Удобный способ ежедневного ухода. Насадку можно использовать с любимым средством по уходу за кожей, например кремами, сыворотками, маслами и другими косметическими средствами. При необходимости изделие можно использовать отдельно.
Насадку легко очищать: просто промойте ее теплой водой с добавлением мыла.
Специальная программа DualMotion насадки для зоны вокруг глаз длится всего 30 секунд и обеспечивает заряд энергии по утрам. Вы можете выбрать одну из двух настроек интенсивности. При выборе настройки 1 включается вибрация, которая обеспечивает легкий массаж. Настройка 2 включает режим большей интенсивности с вибрацией и вращением. В программе "Сияющий взгляд" вращение происходит в двух разных направлениях, что позволяет массировать кожу лица, следуя направлению лимфотока.
Округлая форма насадки обеспечивает бережный массаж зоны вокруг глаз. Специальное покрытие способствует гладкому скольжению по чувствительной коже. В тестировании принимало участие > 300 женщин из Европы и Азии.
Система распознавания насадок
Вращение в двух направлениях
Технические характеристики
Удобство использования
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