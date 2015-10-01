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  • Помощник для усталых глаз Помощник для усталых глаз Помощник для усталых глаз

    Насадка для прибора VisaPure Advanced

    SC6040/00

    Помощник для усталых глаз

    Насадка для зоны вокруг глаз дарит утренний заряд свежести для уставших глаз. Охлаждающий материал премиум-класса и специальная программа DualMotion обеспечивают бережный и приятный массаж. Достаточно всего 30 секунд, чтобы освежить свой взгляд. Начните новый день с этого!

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    Насадка для прибора VisaPure Advanced

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    Помощник для усталых глаз

    Сияющий взгляд и бодрый вид

    • Сияющий взгляд
    • Система распознавания насадок
    Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду

    Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду

    Специальная программа DualMotion насадки для зоны вокруг глаз обеспечивает 120 нановибраций в секунду, гарантирующих приятный и расслабляющий массаж. Она разработана специально для нежной и чувствительной кожи в области вокруг глаз. "Сияющий взгляд" — это короткая 30-секундная программа, которую удобно использовать каждое утро!

    Утренний заряд свежести для уставших глаз

    Насадка для зоны вокруг глаз изготовлена из специального охлаждающего материала, имеет высококачественное керамическое покрытие и дарит глазам заряд энергии и свежести. Вы сразу заметите результат — насадка в течение нескольких секунд охлаждает кожу вокруг глаз, придавая им отдохнувший вид.

    Бережное воздействие на нежную кожу вокруг глаз

    Благодаря гладким материалам и бережному режиму DualMotion насадка аккуратно массажирует чувствительную и тонкую кожу вокруг глаз.

    Можно использовать отдельно или вместе с косметическим средством (например, кремами, сыворотками и лосьонами)

    Удобный способ ежедневного ухода. Насадку можно использовать с любимым средством по уходу за кожей, например кремами, сыворотками, маслами и другими косметическими средствами. При необходимости изделие можно использовать отдельно.

    Насадку легко мыть в теплой мыльной воде

    Насадку легко очищать: просто промойте ее теплой водой с добавлением мыла.

    30-секундная программа, 2 настройки интенсивности, вращение в двух направлениях

    Специальная программа DualMotion насадки для зоны вокруг глаз длится всего 30 секунд и обеспечивает заряд энергии по утрам. Вы можете выбрать одну из двух настроек интенсивности. При выборе настройки 1 включается вибрация, которая обеспечивает легкий массаж. Настройка 2 включает режим большей интенсивности с вибрацией и вращением. В программе "Сияющий взгляд" вращение происходит в двух разных направлениях, что позволяет массировать кожу лица, следуя направлению лимфотока.

    Округлая форма и специальное покрытие для гладкого скольжения

    Округлая форма насадки обеспечивает бережный массаж зоны вокруг глаз. Специальное покрытие способствует гладкому скольжению по чувствительной коже. В тестировании принимало участие > 300 женщин из Европы и Азии.

    • Система распознавания насадок

      Адаптивные насадки
      Да

    • Вращение в двух направлениях

      Вращение по и против часовой стрелки
      Да

    • Технические характеристики

      Специальная технология DualMotion
      Да
      Вращение и вибрация
      Да
      Настройки интенсивности
      2
      Продолжительность программы
      30 секунд

    • Удобство использования

      Легко чистится
      Да
      Подходит только для
      VisaPure Advanced

    Badge-D2C

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