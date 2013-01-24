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Насадка для прибора VisaPure Advanced

SC6060/00
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1 награда
  • Здоровая и сияющая кожа Здоровая и сияющая кожа Здоровая и сияющая кожа
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    Насадка для прибора VisaPure Advanced

    SC6060/00
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    Здоровая и сияющая кожа

    Оздоравливающая массажная насадка разработана в сотрудничестве с экспертами по японскому массажу. Специальная программа DualMotion усиливает кровообращение и расслабляет мышцы лица: пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка для прибора VisaPure Advanced

    Здоровая и сияющая кожа

    Оздоравливающая массажная насадка разработана в сотрудничестве с экспертами по японскому массажу. Специальная программа DualMotion усиливает кровообращение и расслабляет мышцы лица: пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Узнать обо всех преимуществах

    Здоровая и сияющая кожа

    Стимулирует циркуляцию крови и расслабляет мышцы

    • Оздоровительный массаж
    • Система распознавания насадок
    Проникает в глубокие слои кожи и расслабляет мышцы

    Проникает в глубокие слои кожи и расслабляет мышцы

    Оздоравливающая массажная насадка интенсивно массирует кожу, воздействуя на ее глубокие слои. Расслабляет мелкие лицевые мышцы и обеспечивает релаксацию и комфорт.

    Ощущение 750 прикосновений в минуту

    Ощущение 750 прикосновений в минуту

    Специальная программа DualMotion обеспечивает оздоравливающий и расслабляющий массаж. Программа разработана в сотрудничестве с экспертами в области японского массажа: в ее основе лежат массажные техники, признанные во всем мире, — техника разминающего массажа и техника "петриссаж". Их возможности превосходят возможности массажа вручную. Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами во время массажа вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.

    Доставляет больше кислорода и питательных веществ коже

    Использование оздоравливающей массажной насадки с персонализированной программой DualMotion улучшает циркуляцию крови, дарит коже сияние и красоту. Почувствуйте обновление вашей кожи.

    Можно использовать отдельно или вместе с косметическим средством (например, кремами, сыворотками и маслами)

    Удобный способ ежедневного ухода. Насадку можно использовать с любимым средством по уходу за кожей, например кремами, сыворотками, маслами и другими косметическими средствами. При необходимости изделие можно использовать отдельно.

    Насадку легко мыть в теплой мыльной воде

    Насадку легко очищать: просто промойте ее теплой водой с добавлением мыла.

    3-минутная программа, 2 настройки интенсивности, вращение в двух направлениях

    Благодаря системе распознавания насадок приборы VisaPure Advanced определяют тип насадки, как только вы установите ее, и автоматически выбирают программу DualMotion с соответствующим уровнем интенсивности вращения и вибрации, нужной длительностью и направлением вращения. В уникальной программе оздоровительного массажа вращение происходит в двух разных направлениях, что позволяет массировать кожу, следуя направлению лимфотока.

    Используйте 1-3 раза в неделю, чтобы придать коже более здоровый вид

    Используйте оздоравливающую массажную насадку 1-3 раза в неделю для релаксации и придания коже более здорового вида.

    Технические характеристики

    • Удобство использования

      Подходит только для
      VisaPure Advanced
      Легко чистится
      Да

    • Система распознавания насадок

      Адаптивные насадки
      Да

    • Технические характеристики

      Специальная технология DualMotion
      Да
      Вращение и вибрация
      Да
      Разработано в сотрудничестве с экспертами
      Эксперты в области японского массажа
      Настройки интенсивности
      2
      Продолжительность программы
      3 минуты

    • Вращение в двух направлениях

      Вращение по и против часовой стрелки
      Да

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