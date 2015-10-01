SC6060/00
Здоровая и сияющая кожа
Оздоравливающая массажная насадка разработана в сотрудничестве с экспертами по японскому массажу. Специальная программа DualMotion усиливает кровообращение и расслабляет мышцы лица: пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем!Узнать обо всех преимуществах
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Оздоравливающая массажная насадка интенсивно массирует кожу, воздействуя на ее глубокие слои. Расслабляет мелкие лицевые мышцы и обеспечивает релаксацию и комфорт.
Специальная программа DualMotion обеспечивает оздоравливающий и расслабляющий массаж. Программа разработана в сотрудничестве с экспертами в области японского массажа: в ее основе лежат массажные техники, признанные во всем мире, — техника разминающего массажа и техника "петриссаж". Их возможности превосходят возможности массажа вручную. Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами во время массажа вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.
Использование оздоравливающей массажной насадки с персонализированной программой DualMotion улучшает циркуляцию крови, дарит коже сияние и красоту. Почувствуйте обновление вашей кожи.
Удобный способ ежедневного ухода. Насадку можно использовать с любимым средством по уходу за кожей, например кремами, сыворотками, маслами и другими косметическими средствами. При необходимости изделие можно использовать отдельно.
Насадку легко очищать: просто промойте ее теплой водой с добавлением мыла.
Благодаря системе распознавания насадок приборы VisaPure Advanced определяют тип насадки, как только вы установите ее, и автоматически выбирают программу DualMotion с соответствующим уровнем интенсивности вращения и вибрации, нужной длительностью и направлением вращения. В уникальной программе оздоровительного массажа вращение происходит в двух разных направлениях, что позволяет массировать кожу, следуя направлению лимфотока.
Используйте оздоравливающую массажную насадку 1-3 раза в неделю для релаксации и придания коже более здорового вида.
Система распознавания насадок
Вращение в двух направлениях
Технические характеристики
Удобство использования
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