Ощущение 750 прикосновений в минуту

Специальная программа DualMotion обеспечивает оздоравливающий и расслабляющий массаж. Программа разработана в сотрудничестве с экспертами в области японского массажа: в ее основе лежат массажные техники, признанные во всем мире, — техника разминающего массажа и техника "петриссаж". Их возможности превосходят возможности массажа вручную. Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами во время массажа вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.