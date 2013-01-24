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Беспроводные наушники

TAH5205BK/00
Общая оценка / 5
  • Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты
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    Bluetooth

    Беспроводные наушники

    TAH5205BK/00
    Общая оценка / 5

    Качественные низкие частоты

    Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Качественные низкие частоты

    Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Качественные низкие частоты

    Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Качественные низкие частоты

    Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественные низкие частоты

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Bluetooth®
      • Компактная складная конструкция
      Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

      Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

      Эти полноразмерные наушники оснащены мощными 40-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

      29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

      29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

      Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения. Съемный кабель позволяет использовать наушники и в проводном режиме.

      Облегченное регулируемое оголовье с подкладкой.

      Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

      Компактная складная конструкция для удобного хранения.

      Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Аудиокабель 3,5 мм
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время воспроизведения музыки
        29  ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Чувствительность
        90 дБ (1 кГц)

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2  см
        ширина
        18,5  см
        высота
        26,5  см
        Вес брутто
        1,5  кг
        Вес нетто
        0,69  кг
        Вес упаковки
        0,81  кг
        GTIN
        1 48 95229 10971 8

      • Габариты изделия

        высота
        19,5  см
        ширина
        18,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,21  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        24  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,37  кг
        Вес нетто
        0,23  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг
        EAN
        48 95229 10971 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20092 0

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