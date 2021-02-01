Ключевые слова для поиска

  • Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты

    Беспроводные наушники

    TAH5205BK/00

    Качественные низкие частоты

    Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения.

    Узнать обо всех преимуществах

    Доступно в:

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Качественные низкие частоты

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Небольшой вес
    • Компактная складная конструкция
    • До 29 часов воспроизведения
    Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

    Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

    Эти полноразмерные наушники оснащены мощными 40-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

    29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

    29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

    Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения. Съемный кабель позволяет использовать наушники и в проводном режиме.

    Облегченное регулируемое оголовье с подкладкой.

    Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

    Компактная складная конструкция для удобного хранения.

    Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      < 50 мВт
      Чувствительность
      90 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Отсоединяемый кабель
      Да
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth
      Гнездо наушников
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      18.5  см
      Вес брутто
      1.5  кг
      Высота
      26.5  см
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      Вес нетто
      0.69  кг
      Вес упаковки
      0.81  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      29  часов
      Время разговора
      21 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 4 hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      8.3  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      400  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      166 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      24  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      Вес брутто
      0.37  кг
      Вес нетто
      0.23  кг
      Вес упаковки
      0.14  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19.5  см
      ширина
      18.5  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.21  кг

    • Аксессуары

      Аудиокабель
      Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоская/вовнутрь
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • *Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным телефоном.
    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.