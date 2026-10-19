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Служба поддержки Philips

Бикини-триммер Philips цепляет волосы при подравнивании

Опубликован в 19 October 2026
Если ваш бикини-триммер Philips цепляет волоски во время подравнивания, наши советы ниже могут помочь в решении проблемы

 
Чтобы триммер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
 Прибор может цеплять отдельные волоски, если батарея разряжена. При необходимости замените батарею.
Режущий блок или насадка, используемые с триммером, должны быть правильно установлены на корпус устройства. При неправильной установке насадок триммер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.
  •  Для наиболее точной стрижки убедитесь, что триммер полностью прилегает к коже, и перемещайте его плавными движениями.
  • Растяните кожу свободной рукой, чтобы волоски было легче подравнивать.
  • Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста.
Убедитесь, что головка триммера не повреждена. В случае повреждения замените ее новой насадкой для подравнивания Philips.

Если этот совет не помог вам, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
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