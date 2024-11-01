Аэрогриль Philips может располагать окошком либо на противне, либо в передней верхней части прибора (см. рисунок ниже). В зависимости от модели ниже вы найдете процедуру очистки окошка вашего аэрогриля.

Окошко на противне

В таком случае вы просто можете помыть его в посудомоечной машине или руками с помощью мягкой губки и любого обычного средства для мытья посуды.

Окошко в передней верхней части прибора