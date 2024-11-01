В статье и видео ниже вы найдете всю информацию об очистке вашего аэрогриля Philips.
Противень, корзину и емкость для фритюра аэрогриля Philips можно чистить мягкой губкой с добавлением жидкого моющего средства под струей горячей воды. Не забывайте о следующих мерах предосторожности:
Перед началом очистки дайте аэрогрилю остыть в течение примерно 30 минут.
Противень, корзина и емкость для фритюра аэрогриля оснащены антипригарным покрытием. Не используйте металлические кухонные чистящие средства и абразивные чистящие материалы для очистки этих деталей; в противном случае вы можете повредить антипригарное покрытие.
Если ко дну противня прилипли остатки пищи, замочите его на 5–10 минут в горячей воде, добавив моющее средство. Это позволит размягчить остатки пищи, и их будет проще удалить с поверхности противня. Убедитесь, что используется моющее средство, которое способно удалить жир.
Примечание.
Если на противне или корзине есть жирные пятна, которые не получилось удалить при помощи моющего средства, используйте такое обезжиривающее средство, которое действует сильнее. Следуйте указаниям на упаковке.
Противень, корзину и емкость для фритюра аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.
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Выполните следующие действия, чтобы очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля:
Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл.
Извлеките корзину и противень.
Во избежание царапин разложите мягкую ткань и положите перевернутый прибор на нее, когда соберетесь очищать нагревательный элемент.
Очистите внутреннюю часть и нагревательный элемент прибора мягкой губкой с использованием горячей воды.
При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щеточку мягкой или средней жесткости. Не пользуйтесь щетками из нержавеющей стали и жесткими щетками: они могут повредить покрытие нагревательного элемента.
После очистки аэрогриля Philips верните прибор в вертикальное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри. Все размягченные остатки пищи, которые сложно удалить, окажутся на противне.
Примечание. Зону за нагревательным элементом можно очистить с помощью гибкой щетки. Примечание. Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.
Аэрогриль Philips может располагать окошком либо на противне, либо в передней верхней части прибора (см. рисунок ниже). В зависимости от модели ниже вы найдете процедуру очистки окошка вашего аэрогриля.
Окошко на противне В таком случае вы просто можете помыть его в посудомоечной машине или руками с помощью мягкой губки и любого обычного средства для мытья посуды.
Окошко в передней верхней части прибора
Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл.
Извлеките корзину и противень.
Во избежание царапин разложите мягкую ткань и положите перевернутый прибор на нее, когда соберетесь очищать окошко.
Очистите окошко прибора мягкой губкой с использованием горячей воды.
После очистки аэрогриля Philips обратно переверните прибор в исходное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри.
Информация ниже относится только к моделям NA55x.
Аэрогриль NA55X располагает функцией очистки паром (только для большого противня). Это означает, что помимо обычного мытья противня вы также можете запустить очистку паром для еще более качественного результата очистки.
Очистка паром позволяет растворить жирный осадок и тщательно очистить большой противень. Эта программа длится 20 минут, где 15 минут происходит очистка паром, а еще 5 минут происходит сушка противня. Для использования этой функции выполните следующие действия:
Снимите резервуар для воды с прибора.
Заполните резервуар для воды до отметки MAX.
Закройте резервуар для воды крышкой, чтобы избежать протекания воды.
Установите резервуар для воды в паз-желоб в верхней части прибора и нажмите на него для фиксации.
Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.
Выберите большой противень.
Нажмите кнопку Steam Clean (Очистка паром), чтобы запустить очистку правой камеры. Справа начнет мигать индикация времени.
Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процедуру очистки. Индикация температуры и времени перестанет мигать.
Через 15 минут прибор начнет издавать звуковой сигнал, а значок очистки паром будет мигать, пока вы не извлечете противень из прибора. Это указывает на окончание процедуры очистки, за которой следует 5-минутная фаза сушки.
Извлеките и опустошите противень.
Сполосните корзину и противень водой, чтобы удалить остатки грязи. Если в противне и корзине остался жир, удалите его с помощью губки и мыльного раствора либо моющего средства, после чего сполосните повторно.
Удалите растворившийся жир вокруг нагревательного элемента тряпкой или кухонным полотенцем. При использовании программ аэрогриля или жарки на пару вокруг нагревательного элемента будет скапливаться немного жира. Регулярная очистка паром и удаление осадка тряпкой поможет избежать загрязнения верхних внутренних компонентов.
Установите противень обратно в прибор; фаза сушки запустится автоматически.
Через 5 минут вы услышите звуковой сигнал, который означает завершение программы сушки.
Совет. Перед первым использованием или после длительного хранения прибора рекомендуем запустить программу Steam Clean (Очистка паром), чтобы осуществить промывку системы подачи воды и правой камеры.
Примечание. При запуске программы очистки паром или удаления накипи с задней стороны прибора может подаваться большое количество пара. Если прибор стоит задней стороной к стене, вы заметите образование конденсата.
Перед запуском этих двух программ убедитесь, что:
Выходное отверстие не направлено прямо на розетку электросети.
Рядом с прибором не находится других кухонных приборов.
Разместите прибор не менее чем в 20 см от стены, чтобы избежать чрезмерного образования конденсата на стене.