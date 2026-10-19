Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
- Поместите ручку AirFloss в станцию заполнения и зарядки до полной фиксации. Убедитесь, что ручка касается дна зарядного устройства. Ручка расположена правильно, если вы не видите изогнутую книзу линию (под логотипом Philips Sonicare).
- Надавите задней стороной ручки на резервуар до щелчка.
- Полное заполнение ручки AirFloss занимает 10 секунд.
- После заполнения ручки нажмите кнопку извлечения на верхней части станции заполнения и зарядки. Ваш прибор Sonicare AirFloss готов к использованию.