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Служба поддержки Philips

Использование станции заполнения и зарядки AirFloss

Опубликован в 19 October 2026

Станцию заполнения и зарядки Philips Sonicare AirFloss очень легко использовать. Ниже вы найдете пошаговые инструкции и видео по ее использованию.

Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

  1. Поместите ручку AirFloss в станцию заполнения и зарядки до полной фиксации. Убедитесь, что ручка касается дна зарядного устройства. Ручка расположена правильно, если вы не видите изогнутую книзу линию (под логотипом Philips Sonicare).
  2. Надавите задней стороной ручки на резервуар до щелчка.
  3. Полное заполнение ручки AirFloss занимает 10 секунд.
  4. После заполнения ручки нажмите кнопку извлечения на верхней части станции заполнения и зарядки. Ваш прибор Sonicare AirFloss готов к использованию.
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