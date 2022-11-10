Поддержка Philips
Уход за волосами, эпиляция, мужское бритье и стайлинг, уход за полостью рта, световые будильники
Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к руководству пользователя или ознакомиться с информацией в разделе ""Поддержка"" веб-сайта Philips, где можно легко найти и загрузить электронную версию руководства пользователя, найти ответы на часто задаваемые вопросы или посмотреть доступные видеоинструкции. Если Ваш товар оказался неисправен, Philips произведет ремонт или замену дефектной продукции (в т.ч. путем возврата денежных средств) - по усмотрению Philips и в соответствии с требованиями законодательства, в период гарантии страны, где было приобретено изделие. Эта международная гарантия Philips не влияет на Ваше законное право потребителя в соответствии с применяемым местным законодательством в стране покупки товара, а также на Ваши права в отношении продавца, вытекающие из условий покупки. Настоящие гарантийные обязательства применимы только к потребительским товарам торговых марок Philips, используемых в личных бытовых целях. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки.
Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к руководству пользователя или ознакомиться с информацией в разделе ""Поддержка"" веб-сайта Philips, где можно легко найти и загрузить электронную версию руководства пользователя, найти ответы на часто задаваемые вопросы или посмотреть доступные видеоинструкции.
Если Ваш товар оказался неисправен, Philips произведет ремонт или замену дефектной продукции (в т.ч. путем возврата денежных средств) - по усмотрению Philips и в соответствии с требованиями законодательства, в период гарантии страны, где было приобретено изделие. Эта международная гарантия Philips не влияет на Ваше законное право потребителя в соответствии с применяемым местным законодательством в стране покупки товара, а также на Ваши права в отношении продавца, вытекающие из условий покупки.
Настоящие гарантийные обязательства применимы только к потребительским товарам торговых марок Philips, используемых в личных бытовых целях. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки.
Ниже указан гарантийный срок на товары категории Персональный уход, приобретаемые в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Монголии Персональный уход
Ниже указан гарантийный срок на товары категории Персональный уход, приобретаемые в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Монголии
Персональный уход
|
|
Срок гарантии*
|
Срок службы*
|
Бритвы, триммеры, машинки для стрижки волос
|
2 года
|
3 года
|
Эпиляторы, приборы для ухода за волосами
|
2 года
|
3 года
|
Приборы для ухода за полостью рта
|
2 года
|
3 года
|
Световые будильники
|
2 года
|
3 года
* исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по коду на изделии формата ГГНН, где ГГ это год, а НН номер недели изготовления. Пример 1805 - дата изготовления 05 неделя 2018 г. На некоторых изделиях код даты производства имеет формат: ххххГГННхххххх, ГГHHх, ГГННхх, хГГННхххх, ххГГННххх, ГГННДД или аналогичный (где ДД обозначает день недели, а знак х - произвольный символ). В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный центр Philips. Акция «Расширенная гарантия» Вы сможете получить Расширенную гарантию на некоторые продукты. «Расширенная гарантия» – это период времени от момента окончания основного срока гарантии на изделие марки Philips (как правило, 24 месяца с даты покупки) до даты, которая указывается потребителю в подтверждении регистрации этого изделия в Клубе My Philips, и предоставляемый потребителю (физическому лицу, использующему изделие марки Philips исключительно для личных/семейных бытовых нужд в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и дополнений к ней) в дополнение к основному сроку гарантии на это изделие (только для изделий, участвующих в акции). В течение указанного периода потребителю оказываются услуги бесплатного сервисного обслуживания зарегистрированного изделия марки Philips в авторизованных сервисных центрах Philips. При этом действие услуг по бесплатному сервисному обслуживанию, предоставляемых по акции «Расширенная гарантия», может распространяться только на определенные составные части изделия, если таковые части явно указаны в условиях акции на это изделие. Изделие, участвующее в акции, должно быть зарегистрировано в течение 90 календарных дней со дня покупки. Предоставление оригинала фискального чека о покупке изделия и подтверждения регистрации изделия в Клубе Philips являются обязательными условиями получения бесплатного сервисного обслуживания в рамках акции.
* исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по коду на изделии формата ГГНН, где ГГ это год, а НН номер недели изготовления. Пример 1805 - дата изготовления 05 неделя 2018 г. На некоторых изделиях код даты производства имеет формат: ххххГГННхххххх, ГГHHх, ГГННхх, хГГННхххх, ххГГННххх, ГГННДД или аналогичный (где ДД обозначает день недели, а знак х - произвольный символ). В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный центр Philips.
Акция «Расширенная гарантия»
Вы сможете получить Расширенную гарантию на некоторые продукты. «Расширенная гарантия» – это период времени от момента окончания основного срока гарантии на изделие марки Philips (как правило, 24 месяца с даты покупки) до даты, которая указывается потребителю в подтверждении регистрации этого изделия в Клубе My Philips, и предоставляемый потребителю (физическому лицу, использующему изделие марки Philips исключительно для личных/семейных бытовых нужд в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и дополнений к ней) в дополнение к основному сроку гарантии на это изделие (только для изделий, участвующих в акции). В течение указанного периода потребителю оказываются услуги бесплатного сервисного обслуживания зарегистрированного изделия марки Philips в авторизованных сервисных центрах Philips. При этом действие услуг по бесплатному сервисному обслуживанию, предоставляемых по акции «Расширенная гарантия», может распространяться только на определенные составные части изделия, если таковые части явно указаны в условиях акции на это изделие.
Изделие, участвующее в акции, должно быть зарегистрировано в течение 90 календарных дней со дня покупки. Предоставление оригинала фискального чека о покупке изделия и подтверждения регистрации изделия в Клубе Philips являются обязательными условиями получения бесплатного сервисного обслуживания в рамках акции.
Гарантия Philips распространяется только на изделия марки Philips, первоначально ввезенные на территорию Таможенного Союза официальным импортером (ООО «ФИЛИПС», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13), имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Если какие-либо неисправности возникли из-за неудовлетворительного качества материалов или изготовления, Philips обеспечивает в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия или осуществление замены изделия на аналогичное (в т.ч. путем проведения возврата денежных средств, уплаченных за изделие, на усмотрение Philips). Гарантия Philips распространяется при условии, что изделие эксплуатировалось правильно: по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием. При необходимости получения сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, пожалуйста, разместите заявку на сервисное обслуживание на нашем веб-сайте или обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips в вашей стране. По истечении гарантийного срока вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Philips для получения рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. При необходимости вы также можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips . Международная гарантия Philips Международная гарантия Philips распространяется на физическое лицо, купившее потребительский товар Philips в другой стране (не в той, где предъявляется требование гарантийного обслуживания), которое может представить оригинал кассового чека о покупке товара (или фискального инвойса с подлинной печатью продавца) и с указанием: даты покупки, полного наименования продавца, серийного номера и модели изделия. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается в момент истечения гарантийного срока, отсчитываемого от дня приобретения. Действие международной гарантии не распространяется на случаи, если: - Оригинальный кассовый чек о приобретении товара (или фискальный инвойс с печатью продавца) отсутствует, испорчен или неразборчив; - Название модели и/или серийный номер (если имеется) на товаре были изменены или удалены; - Товар подвергался ремонту или модификации со стороны специалистов, не уполномоченных компанией Philips; - Товар эксплуатировался в коммерческих целях (в том числе в условиях офисов); - Дефект вызван неправильной эксплуатацией Товара или несоответствием рекомендуемым условиям эксплуатации; - Дефект вызван использованием не оригинальных аксессуаров или доп. оборудования, не рекомендованных Philips; - Повреждения в товаре вызваны авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией; - Дефект товара, вызванный износом деталей, которые являются расходными материалами или аксессуарами по своему характеру (фильтры, щетки, насадки, головки бритв, триммеров, эпиляторов и любые аналогичные части), или повреждения элементов, сделанных из стекла; - Товар не работает должным образом, поскольку изначально не был рассчитан для страны, где вы используете продукт (например, из-за различий в стандартах электропитания, подсоединения и т.п.). Расширенная гарантия: На некоторые продукты Philips распространяется расширенная гарантия. В дополнение к гарантийному сроку, указанному внизу этой страницы, вы можете получить бесплатную расширенную гарантию, если зарегистрируете свой продукт в своей учетной записи My Philips в течение 90 дней с момента покупки. Войдите в свою учетную запись My Philips и следуйте инструкциям по регистрации продукта в течение 90 дней с даты покупки, чтобы узнать, соответствует ли ваш продукт необходимым критериям.
Мы рекомендуем Вам, прежде чем обратиться в Philips или к продавцу, внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, а также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разделе «Поддержка» на настоящем веб-сайте.
Для более эффективного обслуживания, перед обращением в Центр поддержки покупателей Philips или к продавцу, пожалуйста, приготовьте документы, подтверждающие вашу покупку, а также наименование модели и серийный номер товара. Наименование модели и серийный номер можно найти на задней/нижней части товара.
Гарантия Philips распространяется только на изделия марки Philips, первоначально ввезенные на территорию Таможенного Союза официальным импортером (ООО «ФИЛИПС», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13), имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Если какие-либо неисправности возникли из-за неудовлетворительного качества материалов или изготовления, Philips обеспечивает в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия или осуществление замены изделия на аналогичное (в т.ч. путем проведения возврата денежных средств, уплаченных за изделие, на усмотрение Philips). Гарантия Philips распространяется при условии, что изделие эксплуатировалось правильно: по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием.
При необходимости получения сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, пожалуйста, разместите заявку на сервисное обслуживание на нашем веб-сайте или обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips в вашей стране.
По истечении гарантийного срока вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Philips для получения рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. При необходимости вы также можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips .
Международная гарантия Philips
Международная гарантия Philips распространяется на физическое лицо, купившее потребительский товар Philips в другой стране (не в той, где предъявляется требование гарантийного обслуживания), которое может представить оригинал кассового чека о покупке товара (или фискального инвойса с подлинной печатью продавца) и с указанием: даты покупки, полного наименования продавца, серийного номера и модели изделия. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается в момент истечения гарантийного срока, отсчитываемого от дня приобретения.
Действие международной гарантии не распространяется на случаи, если:
- Оригинальный кассовый чек о приобретении товара (или фискальный инвойс с печатью продавца) отсутствует, испорчен или неразборчив;
- Название модели и/или серийный номер (если имеется) на товаре были изменены или удалены;
- Товар подвергался ремонту или модификации со стороны специалистов, не уполномоченных компанией Philips;
- Товар эксплуатировался в коммерческих целях (в том числе в условиях офисов);
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией Товара или несоответствием рекомендуемым условиям эксплуатации;
- Дефект вызван использованием не оригинальных аксессуаров или доп. оборудования, не рекомендованных Philips;
- Повреждения в товаре вызваны авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией;
- Дефект товара, вызванный износом деталей, которые являются расходными материалами или аксессуарами по своему характеру (фильтры, щетки, насадки, головки бритв, триммеров, эпиляторов и любые аналогичные части), или повреждения элементов, сделанных из стекла;
- Товар не работает должным образом, поскольку изначально не был рассчитан для страны, где вы используете продукт (например, из-за различий в стандартах электропитания, подсоединения и т.п.).
Расширенная гарантия:
На некоторые продукты Philips распространяется расширенная гарантия. В дополнение к гарантийному сроку, указанному внизу этой страницы, вы можете получить бесплатную расширенную гарантию, если зарегистрируете свой продукт в своей учетной записи My Philips в течение 90 дней с момента покупки. Войдите в свою учетную запись My Philips и следуйте инструкциям по регистрации продукта в течение 90 дней с даты покупки, чтобы узнать, соответствует ли ваш продукт необходимым критериям.
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие: - Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; - Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.); - Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия); - Действий третьих лиц: - Гарантия Philips не распространяется и не установлена на механические товары без электронных частей, расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: механические гладильные доски, пикфлоуметры, спейсеры, дыхательные тренажеры, изделия из стекла, сменные аксессуары, лампы, батареи, аккумуляторы, неэлектрические товары по уходу за детьми торговой марки Avent (соски, пустышки, бутылочки, тарелочки и т.п.), накопители мусора, ремни, щетки, насадки, головки бритв, триммеров и эпиляторов, иные части с ограниченным сроком эксплуатации. В случае индивидуального приобретения перечисленных выше изделий вашим продавцом могут быть установлены индивидуальные гарантийные условия и сроки по такому товару, при этом гарантийные обязательства исполняются также продавцом. - Гарантия не распространяется также на любые косвенные потери, включая, но не ограничиваясь, потерю пользовательских данных в изделии (в т.ч. в связанном с ним программном приложении), потерю дохода от бизнеса и т.п.
1) ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
2) отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
3) неправильной установки и/или подключения изделия;
4) подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5) Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
- Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
- Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
- Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
- Действий третьих лиц:
- Гарантия Philips не распространяется и не установлена на механические товары без электронных частей, расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: механические гладильные доски, пикфлоуметры, спейсеры, дыхательные тренажеры, изделия из стекла, сменные аксессуары, лампы, батареи, аккумуляторы, неэлектрические товары по уходу за детьми торговой марки Avent (соски, пустышки, бутылочки, тарелочки и т.п.), накопители мусора, ремни, щетки, насадки, головки бритв, триммеров и эпиляторов, иные части с ограниченным сроком эксплуатации. В случае индивидуального приобретения перечисленных выше изделий вашим продавцом могут быть установлены индивидуальные гарантийные условия и сроки по такому товару, при этом гарантийные обязательства исполняются также продавцом.
- Гарантия не распространяется также на любые косвенные потери, включая, но не ограничиваясь, потерю пользовательских данных в изделии (в т.ч. в связанном с ним программном приложении), потерю дохода от бизнеса и т.п.
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