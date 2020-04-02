Приучение ребенка к пустышке



Как только вы решите, что ребенок готов начать использовать пустышку, воспользуйтесь советами и рекомендациями, которые помогут быстро приучить к ней ребенка:

1. Пустышка не заменяет собой прием пищи

Если вы кормите грудью, важно придерживаться своего обычного режима кормления. Другими словами, не позволяйте, чтобы пустышка заменяла или задерживала прием пищи у вашего новорожденного ребенка. При сосании выделяются гормоны, которые могут имитировать сытость у младенца, поэтому используйте пустышку исключительно в качестве средства для удовлетворения потребностей ребенка в сосании после еды или перед сном.



2. Приучение к пустышке: не заставляйте ребенка брать пустышку



Если вашему ребенку не нужна пустышка, нет никаких причин заставлять ребенка брать ее. Пустышка предназначена исключительно для того, чтобы успокоить и расслабить вашего малыша, когда он расстроен или хочет удовлетворить свою потребность в сосании. Обратите внимание на пустышки Philips Avent серии ultra soft и ultra air. Исследования показали, что 98% малышей принимают эти пустышки, ведь их соска сделана из бархатистого ультрамягкого силикона, который напоминает грудь мамы.