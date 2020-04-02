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Домой ›› Как правильно приучить ребенка к пустышке

Как правильно приучить ребенка к пустышке


Ура! Вы взвесили все «за» и «против» пустышки и решили, что лучше для вашего ребенка. Как и большинство родителей, вы, вероятно, сейчас задаетесь вопросом, как приучить ребенка к пустышке. Вполне нормально будут звучать вопросы: «В каком возрасте давать ребенку пустышку?» или «Как приучить ребенка брать пустышку?», и именно здесь вы найдете ответы на них. 

 

Если вы еще не выбрали свою первую пустышку для малыша, обратите внимание на ассортимент Philips Avent, ведь их принимают 98% детей2.

Когда можно давать пустышку новорожденному?


Вас интересует вопрос, когда начать использовать пустышку? По данным Американской академии педиатрии, пустышку следует давать ребенку только после того, как он успешно овладеет грудным вскармливанием — обычно через три-четыре недели после рождения.

 

Несмотря на то что у большинства детей нет проблем с переходом от естественного соска к искусственной соске, существуют противоречивые данные о том, что раннее использование пустышки может спровоцировать проблемы с кормлением. Рекомендуется отложить приучение к пустышке до тех пор, пока режим и схема кормления вашего ребенка окончательно не наладятся. 1

Малыш с пустышкой на руках у мамы

Приучение ребенка к пустышке


Как только вы решите, что ребенок готов начать использовать пустышку, воспользуйтесь советами и рекомендациями, которые помогут быстро приучить к ней ребенка:
 

1. Пустышка не заменяет собой прием пищи
 

Если вы кормите грудью, важно придерживаться своего обычного режима кормления. Другими словами, не позволяйте, чтобы пустышка заменяла или задерживала прием пищи у вашего новорожденного ребенка. При сосании выделяются гормоны, которые могут имитировать сытость у младенца, поэтому используйте пустышку исключительно в качестве средства для удовлетворения потребностей ребенка в сосании после еды или перед сном.

2. Приучение к пустышке: не заставляйте ребенка брать пустышку

Если вашему ребенку не нужна пустышка, нет никаких причин заставлять ребенка брать ее. Пустышка предназначена исключительно для того, чтобы успокоить и расслабить вашего малыша, когда он расстроен или хочет удовлетворить свою потребность в сосании.

 

Обратите внимание на пустышки Philips Avent серии ultra soft и ultra air. Исследования показали, что 98% малышей принимают эти пустышки, ведь их соска сделана из бархатистого ультрамягкого силикона, который напоминает грудь мамы.

3. Никогда не прикрепляйте пустышку

 

Помните, что не нужно прикреплять пустышку вашего ребенка к чему бы то ни было, будь то шея, ручка или кроватка новорожденного ребенка. 

4. Мед и сахар отложите подальше

 

Убедитесь, что вы даете своему ребенку чистую пустышку. Нет необходимости использовать подсластитель, сахар или мед, кроме того, пустышка с сахаром может привести к разрушению зубов вашего ребенка.

Новорожденный с пустышкой во рту. Использование пустышки помогает ребенку успокоиться и уснуть.

5. Давайте пустышку ребенку на время сна

 

Когда вы убаюкиваете ребенка, предложите ему пустышку — так он сможет быстрее уснуть. Выбирайте безопасную пустышку, которая не содержит бисфенол-А и рассчитана на возраст вашего ребенка.

 

Иногда малыш может проснуться, если потеряет пустышку во время сна. Чтобы вы могли быстрее найти ее, предлагаем воспользоваться ночными пустышками Philips Avent с легким свечением. Они не содержат фосфор и другие вредные вещества, поэтому абсолютно безопасны для малышей.

6. Выбирайте лучшую пустышку, которая бы соответствовала потребностям вашего ребенка

Если вы готовы дать ребенку пустышку, вы должны удостовериться в том, что подобрали правильную. Убедитесь, что она ортодонтическая, не нарушает развитие нёба вашего ребенка и не содержит бисфенол-А. Получите больше информации о том, как выбрать пустышку, которая максимально подойдет вашему малышу!

Счастливый малыш с пустышкой лежит между родителями. К пустышке Philips Avent приучать ребенка не придется.

Вся хитрость приучения к пустышке вашего ребенка состоит в том, чтобы никогда ребенка не заставлять брать ее и никогда не заменять ею кормление. Пустышка предназначена только для удовлетворения естественных потребностей ребенка в сосании между сеансами грудного кормления или кормления из бутылочки. Кроме как во время кормления, малыш может сосать пустышку, сколько ему потребуется!

Статьи и полезные советы от Philips Avent

1 aafp.org - Risks and Benefits of Pacifiers

2 Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.

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