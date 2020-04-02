Если вы еще не выбрали свою первую пустышку для малыша, обратите внимание на ассортимент Philips Avent, ведь их принимают 98% детей2.
Ура! Вы взвесили все «за» и «против» пустышки и решили, что лучше для вашего ребенка. Как и большинство родителей, вы, вероятно, сейчас задаетесь вопросом, как приучить ребенка к пустышке. Вполне нормально будут звучать вопросы: «В каком возрасте давать ребенку пустышку?» или «Как приучить ребенка брать пустышку?», и именно здесь вы найдете ответы на них.
Если вы еще не выбрали свою первую пустышку для малыша, обратите внимание на ассортимент Philips Avent, ведь их принимают 98% детей2.
SCF223/01
SCF085/01
SCF376/12
Несмотря на то что у большинства детей нет проблем с переходом от естественного соска к искусственной соске, существуют противоречивые данные о том, что раннее использование пустышки может спровоцировать проблемы с кормлением. Рекомендуется отложить приучение к пустышке до тех пор, пока режим и схема кормления вашего ребенка окончательно не наладятся. 1
Вас интересует вопрос, когда начать использовать пустышку? По данным Американской академии педиатрии, пустышку следует давать ребенку только после того, как он успешно овладеет грудным вскармливанием — обычно через три-четыре недели после рождения.
Несмотря на то что у большинства детей нет проблем с переходом от естественного соска к искусственной соске, существуют противоречивые данные о том, что раннее использование пустышки может спровоцировать проблемы с кормлением. Рекомендуется отложить приучение к пустышке до тех пор, пока режим и схема кормления вашего ребенка окончательно не наладятся. 1
1. Пустышка не заменяет собой прием пищи Если вы кормите грудью, важно придерживаться своего обычного режима кормления. Другими словами, не позволяйте, чтобы пустышка заменяла или задерживала прием пищи у вашего новорожденного ребенка. При сосании выделяются гормоны, которые могут имитировать сытость у младенца, поэтому используйте пустышку исключительно в качестве средства для удовлетворения потребностей ребенка в сосании после еды или перед сном. Если вашему ребенку не нужна пустышка, нет никаких причин заставлять ребенка брать ее. Пустышка предназначена исключительно для того, чтобы успокоить и расслабить вашего малыша, когда он расстроен или хочет удовлетворить свою потребность в сосании. Обратите внимание на пустышки Philips Avent серии ultra soft и ultra air. Исследования показали, что 98% малышей принимают эти пустышки, ведь их соска сделана из бархатистого ультрамягкого силикона, который напоминает грудь мамы.
Как только вы решите, что ребенок готов начать использовать пустышку, воспользуйтесь советами и рекомендациями, которые помогут быстро приучить к ней ребенка:
2. Приучение к пустышке: не заставляйте ребенка брать пустышку
1. Пустышка не заменяет собой прием пищи
Если вы кормите грудью, важно придерживаться своего обычного режима кормления. Другими словами, не позволяйте, чтобы пустышка заменяла или задерживала прием пищи у вашего новорожденного ребенка. При сосании выделяются гормоны, которые могут имитировать сытость у младенца, поэтому используйте пустышку исключительно в качестве средства для удовлетворения потребностей ребенка в сосании после еды или перед сном.
Если вашему ребенку не нужна пустышка, нет никаких причин заставлять ребенка брать ее. Пустышка предназначена исключительно для того, чтобы успокоить и расслабить вашего малыша, когда он расстроен или хочет удовлетворить свою потребность в сосании.
Обратите внимание на пустышки Philips Avent серии ultra soft и ultra air. Исследования показали, что 98% малышей принимают эти пустышки, ведь их соска сделана из бархатистого ультрамягкого силикона, который напоминает грудь мамы.
SCF522/01
SCF542/12
3. Никогда не прикрепляйте пустышку Помните, что не нужно прикреплять пустышку вашего ребенка к чему бы то ни было, будь то шея, ручка или кроватка новорожденного ребенка.
3. Никогда не прикрепляйте пустышку
Помните, что не нужно прикреплять пустышку вашего ребенка к чему бы то ни было, будь то шея, ручка или кроватка новорожденного ребенка.
4. Мед и сахар отложите подальше Убедитесь, что вы даете своему ребенку чистую пустышку. Нет необходимости использовать подсластитель, сахар или мед, кроме того, пустышка с сахаром может привести к разрушению зубов вашего ребенка.
4. Мед и сахар отложите подальше
Убедитесь, что вы даете своему ребенку чистую пустышку. Нет необходимости использовать подсластитель, сахар или мед, кроме того, пустышка с сахаром может привести к разрушению зубов вашего ребенка.
5. Давайте пустышку ребенку на время сна Когда вы убаюкиваете ребенка, предложите ему пустышку — так он сможет быстрее уснуть. Выбирайте безопасную пустышку, которая не содержит бисфенол-А и рассчитана на возраст вашего ребенка. Иногда малыш может проснуться, если потеряет пустышку во время сна. Чтобы вы могли быстрее найти ее, предлагаем воспользоваться ночными пустышками Philips Avent с легким свечением. Они не содержат фосфор и другие вредные вещества, поэтому абсолютно безопасны для малышей.
5. Давайте пустышку ребенку на время сна
Когда вы убаюкиваете ребенка, предложите ему пустышку — так он сможет быстрее уснуть. Выбирайте безопасную пустышку, которая не содержит бисфенол-А и рассчитана на возраст вашего ребенка.
Иногда малыш может проснуться, если потеряет пустышку во время сна. Чтобы вы могли быстрее найти ее, предлагаем воспользоваться ночными пустышками Philips Avent с легким свечением. Они не содержат фосфор и другие вредные вещества, поэтому абсолютно безопасны для малышей.
SCF376/11
6. Выбирайте лучшую пустышку, которая бы соответствовала потребностям вашего ребенка
Если вы готовы дать ребенку пустышку, вы должны удостовериться в том, что подобрали правильную. Убедитесь, что она ортодонтическая, не нарушает развитие нёба вашего ребенка и не содержит бисфенол-А. Получите больше информации о том, как выбрать пустышку, которая максимально подойдет вашему малышу!
Вся хитрость приучения к пустышке вашего ребенка состоит в том, чтобы никогда ребенка не заставлять брать ее и никогда не заменять ею кормление. Пустышка предназначена только для удовлетворения естественных потребностей ребенка в сосании между сеансами грудного кормления или кормления из бутылочки. Кроме как во время кормления, малыш может сосать пустышку, сколько ему потребуется!
1 aafp.org - Risks and Benefits of Pacifiers 2 Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
1 aafp.org - Risks and Benefits of Pacifiers
2 Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.