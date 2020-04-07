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Домой ›› Что не стоит есть и каких продуктов следует избегать во время беременности 

Каких продуктов следует избегать во время беременности?


Ваш организм работает, как прекрасно отлаженный механизм, обеспечивая поддержку растущего плода, однако здоровое и сбалансированное питание (и отказ от определенных продуктов) способно помочь матери-природе еще лучше выполнить свою работу. Итак, чем же отличается питание беременных от обычного правильного питания? Что именно вы должны употреблять в пищу? Многие беременные женщины также задаются вопросом, каких продуктов лучше избегать, а также чего вообще не стоит есть во время беременности. Здесь вы найдете ответы на волнующие вас вопросы, а также практические советы по питанию во время беременности.
 

Мы всегда готовы помочь вам советом, однако помните, что у каждой женщины беременность протекает по-разному, поэтому наши советы не могут заменить консультацию врача. Свяжитесь со своим врачом, чтобы обсудить какие-либо индивидуальные изменения в вашем питании.

Правильное питание во время беременности очень важно для здоровья мамы и развития ребенка.

Что не следует есть во время беременности


Хорошая новость заключается в том, что правильное питание во время беременности очень похоже на здоровое питание для небеременных женщин. Вам следует регулярно питаться и стараться преимущественно употреблять натуральные продукты, такие как: овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того, старайтесь ограничить в рационе продукты с высоким содержанием сахара и продукты, подвергшиеся технологической обработке.

 

Из соображений безопасности из рациона следует исключить сырое или полусырое мясо, печень, суши из сырой рыбы, сырые яйца, мягкие сыры, а также непастеризованные молоко и соки. Ниже вы найдете более подробную информацию о некоторых продуктах, которые нельзя употреблять во время беременности: 1 2 3

 

  • Рыба, содержащая ртуть, сырая рыба, моллюски и ракообразные
    Не употребляйте в пищу рыбу с высоким содержанием ртути, к которым относятся марлин, рыба-меч, королевская макрель, скумбрия, акула, тунец и кафельник. Разрешен только консервированный светлый тунец в умеренных количествах.

    К разочарованию всех любителей суши, сырая рыба, моллюски и ракообразные также входят в число продуктов, которые крайне нежелательно есть во время беременности, поскольку они могут содержать бактерии или даже паразитов. Также следует исключить из рациона копченые морепродукты.

 

  • Мягкие сыры, изготавливаемые из непастеризованного молока 
    Такие мягкие сыры, как фета, бри, дорблю и камамбер, также входят в список продуктов, от которых беременным женщинам нужно отказаться. Поскольку такие сыры изготавливаются из сырого молока, они могут быть заражены листериями.4
    Основное правило: ищите этикетку, на которой указано, что продукт пастеризованный! 

 

  • Непастеризованные молоко и соки
    Аналогичные правила действуют и в отношении молока и соков. Свежевыжатый сок или любой непастеризованный сок может содержать болезнетворные бактерии (кишечную палочку, листерии, сальмонеллу)5, поэтому такие продукты не следует употреблять во время беременности. 

 

  • Сырые яйца
    Также в вашем списке запрещенных продуктов на время беременности должны находиться сырые яйца или продукты, содержащие сырые или полусырые яйца: смесь ингредиентов для выпечки кексов, тесто для печенья, яйца всмятку и яичница-глазунья. Не забывайте также о продуктах, которые могут содержать полусырые яйца: например, салаты, приправы, напитки из взбитых яиц и мороженое. Во время беременности необходимо употреблять только те яйца, которые прошли термическую обработку до полной готовности. 

 

  • Полуприготовленное или сырое мясо и птица 
    В полуприготовленном или сыром мясе могут содержаться листерии. Во время беременности будьте осторожны и избегайте таких мясных деликатесов или же разогревайте на пару мясо до его полного приготовления. Также запрещены холодные мясные паштеты. Что касается нарезанного мяса, перед его употреблением убедитесь, что оно прошло термическую обработку до полной готовности. 

 

  • Сырые или полуприготовленные продукты растительного происхождения
    Употребление сырых овощей, фруктов, ягод, листьев салата, бобовых, корнеплодов и др. несет в себе риск пищевых отравлений, поэтому их следует тщательно мыть или готовить перед употреблением, чтобы снизить риск роста бактерий.6

Правильное питание во время беременности мало отличается от здорового питания при занятиях спортом.

Пищевые продукты, которых следует избегать во время беременности


Хотя на эти продукты и не налагается строгий запрет, их употребление следует либо ограничить, либо исключить, чтобы поддержать хорошее состояние вашего здоровья:

 

  • Полуфабрикаты в виде свежего фаршированного мяса
    Будьте осторожны при употреблении полуфабрикатов в виде свежего фаршированного мяса. Если вы решили купить целую фаршированную птицу, ее нужно покупать в замороженном виде и перед готовкой не размораживать. В свежем мясе в комбинации с начинкой возможен рост бактерий.7

 

  • Сладости, богатые углеводами продукты, фастфуд
    Хотя не существует никаких убедительных научных данных, сладости, фастфуд и продукты с высоким содержанием жиров и углеводов обычно значатся в списке продуктов, которые будущим мамам ужасно хочется съесть. Если у вас во время беременности возникает непреодолимая тяга к определенным продуктам, попробуйте выбирать из них более полезные для здоровья варианты.Не можете представить ни один обед без картофеля фри? Обжаривайте продукты в небольшом количестве масла или вовсе без него с помощью аэрофритюрницы Airfryer — полезной альтернативы, которая позволяет наслаждаться вкусной жареной пищей с пониженным на 90%*содержанием жира. Вы должны помнить: сбалансированное, здоровое питание важно для поддержания вашего здоровья и здоровья будущего малыша.

 

  • Кофеин в избыточном количестве
    Во время беременности ограничения накладываются не только на еду, но и на напитки, среди которых следует избегать напитков с содержанием кофеина. Помните, что кофеин содержится не только в кофе, но и в таких напитках, как чай, какао, кола.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует «женщинам, ежедневно потребляющим много кофеина (более 300 мг в день), сократить его ежедневное потребление во время беременности, чтобы снизить риск выкидыша или рождения ребенка с низкой массой тела». 8

Овощи – один из важнейших элементов рациона беременной женщины.

После рождения ребенка рацион кормящей мамы не менее важен, чем в период беременности. Посмотрите вебинар от эксперта Philips Avent о питании в этот период:

Здоровое питание для будущих мам


Беременность — это период интенсивного роста и развития вашего будущего ребенка, а также время множества физиологических изменений в материнском организме, поэтому питание беременной женщины должно всячески способствовать успешности прохождения этого пути. Нелишним будет обсудить этот вопрос со своим врачом, ведь так вы сможете убедиться в том, что употребляете достаточное количество правильных питательных веществ. Вот несколько ключевых советов для здорового, сбалансированного питания во время беременности:

 

  • Употребляйте цельнозерновые продукты, например цельнозерновой хлеб и макароны; отдавайте предпочтение нежирному мясу или птице и старайтесь есть 225–350 граммов вареной рыбы в неделю (не забывайте выбирать рыбу с низким содержанием ртути).
  • В вашем рационе должны присутствовать продукты из пяти групп: зерновые, фрукты, овощи, белковые продукты и молочные продукты. 9 Пусть половину порции на вашей тарелке составляют овощи и фрукты, вторую половину — цельнозерновые продукты.
  • А самый простой способ употреблять больше овощей и фруктов - это приготовить смузи. Сейчас огромное разнообразие рецептов, а блендеры Philips помогут быстро их приготовить и добиться самой нежной текстуры. Составляйте новые рецепты из своих любимых продуктов и добавляйте к ним зелень и орехи.

  • Обсудите со своим врачом ваш режим питания, а также прием витаминных комплексов и других препаратов для беременных, например таких, как фолиевая кислота и железосодержащие препараты. Во время беременности наблюдается повышенная потребность в витаминах и минералах, полный объем которых одни только пищевые продукты обеспечить не могут.
  • Выбирайте мононенасыщенные или полиненасыщенные жиры, такие как оливковое масло и авокадо, а также ограничивайте количество насыщенных жиров и продуктов с «пустыми калориями», среди которых конфеты или сладкие напитки. 

 

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* По сравнению с картофелем фри, приготовленным в традиционной фритюрнице.
1Foodsafety.gov - People at Risk: Pregnant Women

FDA - Safe Eats from Food Safety for Moms to Be

FDA - Food Safety - Download the pdf

FSIS - Protect Your Baby and Yourself From Listeriosis

5 Foodsafety.gov - People at Risk: Pregnant Women

Foodsafety.gov - Food Safety by Type of Food

7 FDA - Meat, Poultry & Seafood from Food Safety for Moms to Be

WHO - Restricting caffeine intake during pregnancy

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