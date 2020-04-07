Что не следует есть во время беременности



Хорошая новость заключается в том, что правильное питание во время беременности очень похоже на здоровое питание для небеременных женщин. Вам следует регулярно питаться и стараться преимущественно употреблять натуральные продукты, такие как: овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того, старайтесь ограничить в рационе продукты с высоким содержанием сахара и продукты, подвергшиеся технологической обработке. Из соображений безопасности из рациона следует исключить сырое или полусырое мясо, печень, суши из сырой рыбы, сырые яйца, мягкие сыры, а также непастеризованные молоко и соки. Ниже вы найдете более подробную информацию о некоторых продуктах, которые нельзя употреблять во время беременности: 1 2 3 Рыба, содержащая ртуть, сырая рыба, моллюски и ракообразные

Не употребляйте в пищу рыбу с высоким содержанием ртути, к которым относятся марлин, рыба-меч, королевская макрель, скумбрия, акула, тунец и кафельник. Разрешен только консервированный светлый тунец в умеренных количествах.



К разочарованию всех любителей суши, сырая рыба, моллюски и ракообразные также входят в число продуктов, которые крайне нежелательно есть во время беременности, поскольку они могут содержать бактерии или даже паразитов. Также следует исключить из рациона копченые морепродукты. Мягкие сыры, изготавливаемые из непастеризованного молока

Такие мягкие сыры, как фета, бри, дорблю и камамбер, также входят в список продуктов, от которых беременным женщинам нужно отказаться. Поскольку такие сыры изготавливаются из сырого молока, они могут быть заражены листериями.4

Основное правило: ищите этикетку, на которой указано, что продукт пастеризованный! Непастеризованные молоко и соки

Аналогичные правила действуют и в отношении молока и соков. Свежевыжатый сок или любой непастеризованный сок может содержать болезнетворные бактерии (кишечную палочку, листерии, сальмонеллу)5, поэтому такие продукты не следует употреблять во время беременности. Сырые яйца

Также в вашем списке запрещенных продуктов на время беременности должны находиться сырые яйца или продукты, содержащие сырые или полусырые яйца: смесь ингредиентов для выпечки кексов, тесто для печенья, яйца всмятку и яичница-глазунья. Не забывайте также о продуктах, которые могут содержать полусырые яйца: например, салаты, приправы, напитки из взбитых яиц и мороженое. Во время беременности необходимо употреблять только те яйца, которые прошли термическую обработку до полной готовности. Полуприготовленное или сырое мясо и птица

В полуприготовленном или сыром мясе могут содержаться листерии. Во время беременности будьте осторожны и избегайте таких мясных деликатесов или же разогревайте на пару мясо до его полного приготовления. Также запрещены холодные мясные паштеты. Что касается нарезанного мяса, перед его употреблением убедитесь, что оно прошло термическую обработку до полной готовности. Сырые или полуприготовленные продукты растительного происхождения

Употребление сырых овощей, фруктов, ягод, листьев салата, бобовых, корнеплодов и др. несет в себе риск пищевых отравлений, поэтому их следует тщательно мыть или готовить перед употреблением, чтобы снизить риск роста бактерий.6