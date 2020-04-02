Как увеличить количество грудного молока

Признаки того, что вам не нужно увеличивать количество грудного молока



Волнения относительно недостаточного количества грудного молока у мам вполне естественны, тем более, что иногда трудно точно определить его количество. Ввиду этого мамы часто делают вывод, что им необходимо увеличить количество грудного молока. Однако не стоит паниковать: если у вашего ребенка отмечаются перечисленные ниже признаки, он получает достаточно молока. 1 2 Ваш ребенок выглядит счастливым и довольным. Ваш новорожденный ребенок выглядит счастливым и сытым после кормления, а также самостоятельно отпускает грудь.

Ваш новорожденный ребенок выглядит счастливым и сытым после кормления, а также самостоятельно отпускает грудь. Ваш ребенок набирает в весе. Малыш набирает ожидаемый вес, который составляет около 160–240 граммов в неделю до достижения четырехмесячного возраста. В первый месяц жизни малыши, как правило, набирают не менее 600 граммов в месяц и не менее 180-200 граммов в неделю.

Малыш набирает ожидаемый вес, который составляет около 160–240 граммов в неделю до достижения четырехмесячного возраста. Ребенок глотает во время кормления. Если вы сомневаетесь, понаблюдайте за глотанием во время кормления. Когда это происходит, ребенок сосет медленнее, и его ротик наполняется большими объемами молока.

Если вы сомневаетесь, понаблюдайте за глотанием во время кормления. Когда это происходит, ребенок сосет медленнее, и его ротик наполняется большими объемами молока. Ребенок активно мочится. Количество мочеиспусканий больше 8 раз в сутки, моча не выглядит концентрированной, нет насыщенного запаха.

Количество мочеиспусканий больше 8 раз в сутки, моча не выглядит концентрированной, нет насыщенного запаха. Ваш ребенок активен. Новорожденный малыш реагирует на окружающий мир, активен, когда бодрствует, и его развитие соответствует возрастным нормам. Если у малыша отмечаются эти признаки, он, скорее всего, получает достаточное количество молока. Однако, если вы думаете, что количество молока у вас недостаточное, не паникуйте. Существует множество способов, с помощью которых можно его увеличить.