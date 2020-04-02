Грудное вскармливание — драгоценный период в вашей жизни, однако и он протекает не всегда гладко. Одна из наиболее часто встречающихся проблем, с которой могут столкнуться кормящие матери, — это недостаточное количество грудного молока. Организм матери устроен так, чтобы обеспечивать ребенка всеми необходимыми для него питательными веществами, однако иногда матери беспокоятся по поводу того, что у них вырабатывается недостаточно молока. Логично, что мамы вынуждены искать ответ на вопрос «Как увеличить количество грудного молока?».
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Существует несколько советов и хитростей, следование которым поможет увеличить количество грудного молока, однако сначала необходимо установить разницу между реальной и кажущейся нехваткой молока. Если ваш ребенок хорошо набирает вес, вам не о чем беспокоиться. Но об этом позже! Здесь мы ответим на все ваши наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся количества грудного молока, начиная с вопроса «Как увеличить количество грудного молока?» и заканчивая вопросом «Сколько потребуется времени, чтобы увеличить количество молока?».
Существует несколько советов и хитростей, следование которым поможет увеличить количество грудного молока, однако сначала необходимо установить разницу между реальной и кажущейся нехваткой молока. Если ваш ребенок хорошо набирает вес, вам не о чем беспокоиться. Но об этом позже!
Здесь мы ответим на все ваши наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся количества грудного молока, начиная с вопроса «Как увеличить количество грудного молока?» и заканчивая вопросом «Сколько потребуется времени, чтобы увеличить количество молока?».
Если у малыша отмечаются эти признаки, он, скорее всего, получает достаточное количество молока. Однако, если вы думаете, что количество молока у вас недостаточное, не паникуйте. Существует множество способов, с помощью которых можно его увеличить.
Волнения относительно недостаточного количества грудного молока у мам вполне естественны, тем более, что иногда трудно точно определить его количество. Ввиду этого мамы часто делают вывод, что им необходимо увеличить количество грудного молока. Однако не стоит паниковать: если у вашего ребенка отмечаются перечисленные ниже признаки, он получает достаточно молока. 1 2
Если у малыша отмечаются эти признаки, он, скорее всего, получает достаточное количество молока. Однако, если вы думаете, что количество молока у вас недостаточное, не паникуйте. Существует множество способов, с помощью которых можно его увеличить.
1. Регулярно прикладывайте малыша к груди. Важно, чтобы частота кормлений ребенка в первый месяц составляла каждые полтора-два часа днем и каждые три часа ночью. Несмотря на то что такой график кормлений вам может показаться слишком частым, это нужно, чтобы увеличить количество молока и убедиться, что малыш получает необходимое количество питательных веществ, которые требуются ему для роста и развития. Если новорожденный долго спит, осторожно разбудите его и приложите к груди. Как вариант, вы можете использовать молокоотсос, который поможет стимулировать выработку грудного молока. Помните: чем чаще вы кормите грудью, тем больше будет вырабатываться грудного молока.
Если все ваши попытки не помогут, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы выбрать оптимальный способ решения этой проблемы. Мы рекомендуем прислушаться к следующим советам, чтобы увеличить количество грудного молока:
1. Регулярно прикладывайте малыша к груди.
Важно, чтобы частота кормлений ребенка в первый месяц составляла каждые полтора-два часа днем и каждые три часа ночью. Несмотря на то что такой график кормлений вам может показаться слишком частым, это нужно, чтобы увеличить количество молока и убедиться, что малыш получает необходимое количество питательных веществ, которые требуются ему для роста и развития.
Если новорожденный долго спит, осторожно разбудите его и приложите к груди. Как вариант, вы можете использовать молокоотсос, который поможет стимулировать выработку грудного молока. Помните: чем чаще вы кормите грудью, тем больше будет вырабатываться грудного молока.
Кроме того, что сбалансированное и здоровое питание полезно для вашего общего состояния здоровья, оно также играет важную роль в увеличении количества грудного молока. Старайтесь употреблять пищу таким образом, чтобы ее энергетическая ценность составляла примерно на 300–500 калорий в день больше, чем это было до беременности. Разнообразьте свой ежедневный рацион различными вкусными овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, чтобы усилить выработку молока и сохранить силы. Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, поскольку это состояние может существенно сократить количество грудного молока. Также проконсультируйтесь с врачом по поводу дополнительного применения витаминно-минеральных комплексов или специализированных продуктов для кормящих матерей.
2. Питайтесь разнообразно, полноценно и сбалансированно для увеличения количества грудного молока.
Кроме того, что сбалансированное и здоровое питание полезно для вашего общего состояния здоровья, оно также играет важную роль в увеличении количества грудного молока. Старайтесь употреблять пищу таким образом, чтобы ее энергетическая ценность составляла примерно на 300–500 калорий в день больше, чем это было до беременности. Разнообразьте свой ежедневный рацион различными вкусными овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, чтобы усилить выработку молока и сохранить силы. Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, поскольку это состояние может существенно сократить количество грудного молока. Также проконсультируйтесь с врачом по поводу дополнительного применения витаминно-минеральных комплексов или специализированных продуктов для кормящих матерей.
3. Узнайте, как увеличить количество грудного молока при помощи сцеживания. Сцеживание — отличный вариант для мам, которые не могут находиться рядом с ребенком во время кормления. Кроме того, сцеживание — замечательный способ поддержания и увеличения количества грудного молока. Попробуйте добавить несколько сеансов сцеживания между кормлениями, чтобы стимулировать выработку грудного молока. Сцеживание в перерывах между кормлениями увеличит количество грудного молока, поскольку для организма опустошение молочных желез служит сигналом к выработке еще большего количества молока. Узнайте, как максимально эффективно использовать молокоотсос, ознакомившись с этим руководством. Также предлагаем вам посмотреть лекцию «Как и когда необходимо сцеживаться?» от сертифицированного эксперта по грудному вскармливанию ВОЗ / ЮНИСЕФ.
3. Узнайте, как увеличить количество грудного молока при помощи сцеживания.
Сцеживание — отличный вариант для мам, которые не могут находиться рядом с ребенком во время кормления. Кроме того, сцеживание — замечательный способ поддержания и увеличения количества грудного молока. Попробуйте добавить несколько сеансов сцеживания между кормлениями, чтобы стимулировать выработку грудного молока. Сцеживание в перерывах между кормлениями увеличит количество грудного молока, поскольку для организма опустошение молочных желез служит сигналом к выработке еще большего количества молока. Узнайте, как максимально эффективно использовать молокоотсос, ознакомившись с этим руководством.
Также предлагаем вам посмотреть лекцию «Как и когда необходимо сцеживаться?» от сертифицированного эксперта по грудному вскармливанию ВОЗ / ЮНИСЕФ.
Если же вы еще не обзавелись молокоотсосом, обратите внимание на этот электрический молокоотсос, который позволяет легко и просто сцеживать грудное молоко. Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает естественное и бережное сцеживание. С технологией Natural motion* сцеживание происходит на 20% быстрее3, тк она комбинирует процесс стимуляции соска и сцеживания, как это делает ребенок. Закончив сцеживание, узнайте, как хранить грудное молоко.
Если же вы еще не обзавелись молокоотсосом, обратите внимание на этот электрический молокоотсос, который позволяет легко и просто сцеживать грудное молоко. Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает естественное и бережное сцеживание. С технологией Natural motion* сцеживание происходит на 20% быстрее3, тк она комбинирует процесс стимуляции соска и сцеживания, как это делает ребенок.
Закончив сцеживание, узнайте, как хранить грудное молоко.
SCF392/11
Помимо молокоотсоса отличный способ простимулировать лактацию – это прикладывать теплые термонакладки к груди перед каждым кормлением или сцеживанием. В теплом виде термонакладка расширяет протоки молочной железы и позволяет улучшить отток молока из груди.
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Если у вас есть какие-либо вопросы или вы чувствуете, что ребенок не получает достаточного количества молока, не откладывайте визит к врачу!
Итак, сколько потребуется времени, чтобы увеличить количество молока? Каждая женщина уникальна, и это одна из замечательных особенностей материнства. Вы можете заметить увеличение количества молока через несколько дней или недель. Независимо от того, сколько времени займет этот процесс, старайтесь оставаться спокойной и не расстраиваться. Все это часть вашего обучения правильному грудному вскармливанию. Как же иначе вы узнаете, что лучше всего подходит вам и вашему ребенку?
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы чувствуете, что ребенок не получает достаточного количества молока, не откладывайте визит к врачу!
1 La Leche League - Is my baby getting enough milk? 2 womenshealth.gov - Making breastmilk 3 На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.); 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.).
1 La Leche League - Is my baby getting enough milk?
2 womenshealth.gov - Making breastmilk
3 На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.); 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.).
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