Как увеличить количество грудного молока

1 La Leche League - Is my baby getting enough milk? 2 womenshealth.gov - Making breastmilk 3 На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.); 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.).​